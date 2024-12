Piotr Schab i Przemysław Radzik usłyszą zarzuty? Wniosek prokuratury

Jak informuje Prokuratura Krajowa, do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego trafił wniosek o umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów Piotra Schaba i Przemysława Radzika.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Schab, Radzik i Lasota z drugą dyscyplinarką od rzecznika ad hoc Rzecznik dyscyplinarny powołany ad hoc przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara postawił nowe zarzuty dyscyplinarne rzecznikom dyscyplinarnym sędziów. Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota dostali je za „odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości”.

Sprawa Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Wniosek prokuratury do Sądu Najwyższego

We wniosku, skierowanym do SN przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, prokuratura wnosi o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Jak przypomina prokuratura, pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej wymaga zgody odpowiedniego organu dyscyplinarnego, co wynika z art. 181 Konstytucji RP. W sytuacji Radzika i Schaba, jest to właśnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN

Podstawą wniosku jest prowadzone przez prokuraturę postępowanie, w trakcie którego zebrany został pełny materiał dowodowy. Aby zakończyć etap postępowania prokuratorskiego, konieczne jest postawienie sędziom zarzutów – by tego dokonać, konieczna jest jednak zgoda IOZ SN.

Co prokuratura zarzuca Piotrowi Schabowi i Przemysławowi Radzikowi?

W komunikacie prokuratury czytamy o uzasadnionych podejrzeniach wobec dwóch sędziów, które popchnęły śledczych do złożenia wniosku do SN. Co dokładnie zarzucają oni Schabowi i Radzikowi?