Święczkowski albo Sochański na czele TK. Decyzja prezydenta wiele nie zmieni

Czytaj więcej Sądy i trybunały Pierwsza kobieta na czele Trybunału odchodzi ze stanowiska. Co zostanie po Przyłębskiej Ze stanowiskiem prezesa Trybunału Konstytucyjnego pożegnała się pierwsza w historii pełniąca tę funkcję kobieta. Julia Przyłębska bynajmniej nie zostanie jednak zapamiętana jako ta, która przełamała męski monopol. Jaki TK po sobie zostawia?

Kim są kandydaci na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Kim są kandydaci na nowego prezesa Trybunału? Bartłomiej Sochański to radca prawny i adwokat, były prezydent Szczecina. Do Trybunału trafił w kwietniu 2020 r. Tyle w skrócie oficjalnych informacji ze strony TK. Jego postać jest jednak dużo barwniejsza.

Był opozycjonistą w czasach Solidarności i zajmował się pomocą prawną dla działaczy związku. Przez wiele lat był też szczecińskim radnym, a w latach 1990–1994 był prezydentem tego miasta. Należał m.in. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i do Unii Wolności. W 2006 r. zasiadł na ławie oskarżonych w procesie dotyczącym tzw. afery Bryzy związanej z bezpłatnym przekazaniem gruntów miejskich spółdzielni mieszkaniowej. Powstały tam później dwa hipermarkety. Za pomoc w przejęciu tych nieruchomości radni mieli dostać milionowe łapówki. Sochański został w tej sprawie uniewinniony przez sąd drugiej instancji. W 2017 r. wstąpił do PiS i bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Szczecina.

Z kolei Bogdan Święczkowski to najmłodszy stażem sędzia w TK. Został powołany na to stanowisko w lutym 2022 r. To prokurator w stanie spoczynku. Był m.in. szefem Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. W latach 2006–2007 stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był też radnym śląskiego sejmiku wojewódzkiego. W wyborach w 2011 r. uzyskał mandat posła z listy PiS, którego jednak nigdy nie objął. Odmówił bowiem rezygnacji z funkcji prokuratora w stanie spoczynku. Po ponownym dojściu do władzy PiS przez krótki czas był wiceministrem sprawiedliwości, a od 2016 r. pełnił funkcję prokuratora krajowego. Był jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry i jego kolegą ze studiów.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Rezygnacja Julii Przyłębskiej to jest czysta kalkulacja Julia Przyłębska zrezygnowała, by mieć wpływ na wybór swojego następcy. Choć można było kwestionować jej uprawnienie do zwołania zgromadzenia jako prezes TK, to nie da się podważyć, że ma do tego prawo z tytułu bycia sędzią z najdłuższym stażem w TK – wyjaśnia Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku i były wiceprezes Trybunału.

Będzie nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie liczmy na zmiany

Ostatnie słowo należy jednak do Andrzeja Dudy. Wydaje się, że niezależnie, który z tych kandydatów zostanie nowym szefem TK, to w tej instytucji do wielkich zmian nie dojdzie. Potwierdza to były prezes Trybunału prof. Marek Safjan. – Sądzę, że po odejściu Julii Przyłębskiej w TK niewiele się zmieni, a efektywność tej instytucji nie wzrośnie – mówi „Rzeczpospolitej”.