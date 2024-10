Będą zmiany w projekcie dotyczącym tzw. neosędziów. Znamy szczegóły

Będą zmiany w projekcie dotyczącym tzw. neosędziów. Krystian Markiewicz ujawnia

Ostatnie posiedzenie komisja kodyfikacyjna odbyła we wtorek. - Szczegółowo przeanalizowaliśmy opinię Komisji Weneckiej, która nie jest zupełnie jednoznaczna. Zawarte tam wskazówki weźmiemy pod uwagę, ale przede wszystkim uwzględnimy kontekst konstytucyjny i obowiązujące nas orzeczenia sądów krajowych oraz europejskich. Na to też zwraca uwagę Komisja Wenecka – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Markiewicz.

Jakiego kształtu nabierze zatem projekt komisji kodyfikacyjnej? Jej szef mówi, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Zdradza jednak kierunek rozwiązań, w którym podążają prace. Jak informuje, w projekcie komisji utrzymany został ustawowy podział tzw. neosędziów na grupy. Nie jest jeszcze pewne, ile tych grup będzie oraz jakie będą kryteria przyporządkowania do nich. Jak słyszymy, jest kilka wariantów i nie ma jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji.

- Na podstawie tworzonej przez nas ustawy to nowo wybrana, legalna Krajowa Rada Sądownictwa podejmowałby decyzję o tym, do której grupy należy dany neosędzia. Tym samym chcemy dać zadość wskazówkom Komisji Weneckiej, która twierdzi, że każdy neosędzia powinien być oceniany indywidualnie – zaznacza sędzia Markiewicz.

Jak ustaliliśmy, komisja kodyfikacyjna przewiduje możliwość odwołania się od takiej decyzji KRS. - Wstępnie zakładamy, że odwołania te trafiałyby do Sądu Najwyższego, który wydaje się najwłaściwszy w tej sprawie. Stanowiłoby to postulowaną przez Komisję Wenecką kontrolę sądową – dodaje prof. Markiewicz.

Reforma w sprawie tzw. neosędziów. „KRS będzie pracować 7 dni w tygodniu”

Zauważa przy tym, że skoro grupa tzw. neosędziów liczy obecnie ponad 3 tys. osób, to skala takich odwołań może być bardzo duża. - I musimy mieć to na uwadze określając sąd, który będzie rozstrzygał takie odwołania. Poza tym KRS będzie miała bardzo dużo pracy przy wydawaniu indywidualnych decyzji w ich sprawach. Może się to wiązać z tym, że członkowie KRS przez pewien czas będą zajmować się głównie badaniem powołań neosedziów. Potencjalni kandydaci do Rady powinni być tego świadomi. Praca może być bardzo ciężka, siedem dni w tygodniu – mówi.