Sąd Najwyższy. Ławnicy nie chcą orzekać z tzw. „neosędziami”

Zarzuty te odpierał w rozmowie z „Rz” dr Andrzej Kompa, przewodniczący Rady Ławniczej. Przyznał, że ławnicy w większości powstrzymują się od orzekania w nowych izbach i odmawiają zasiadania w składach z neosędziami. Zaznacza, że nie mogą jednak postąpić inaczej.

– Ławnicy mają pełne prawo odżegnać się od uczestnictwa w niezgodnych z polską konstytucją procedurach z udziałem pseudosędziów w pseudoizbach SN – mówi dr Kompa.

Podobnie swoje postępowanie tłumaczył we wtorek ławnik Sławomir Majewski.

– Składając ślubowanie w SN zobowiązałem się do przestrzegania prawa i dbania o praworządność. Jest stara sentencja prawna, która mówi, że w razie jakichkolwiek wątpliwości należy powstrzymać się od działania. Tutaj widzę więcej niż wątpliwości, bo jest liczne orzecznictwo sądów co do zarówno dwóch Izb jak i składów orzeczniczych tych sądów. Cierpliwe czekam, aż SN stanie się rzeczywiście sądem, a sędziowie staną się sędziami, abym mógł spełnić swój obywatelski ławniczy obowiązek – mówił Majewski.

Zgodnie z procedurą prezes Manowska skierowała wnioski do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która przekazała je do senackiej komisji. W lipcu komisja ta negatywnie zaopiniowała pierwsze 15 pism Manowskiej.

Podobną decyzję komisja senacka podjęła we wtorek, negatywie opiniując trzy kolejne wnioski. Co istotne opinia komisji nie jest wiążąca i ostateczną decyzję o losie ławników podejmie w głosowaniu Senat. Ma to nastąpić jeszcze jesienią.