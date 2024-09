We wtorkowym zgromadzeniu wzięło udział 16 z 30 sędziów tej Izby. Ta liczba sędziów była wystarczająca, by osiągnięto kworum. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Sądzie Najwyższym w drugim podejściu do wyborów wymagany jest udział połowy sędziów Izby.

Kandydaci na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrani

Joanna Misztal-Konecka, dotychczasowa prezes Izby Cywilnej i sędziowie Marcin Łochowski oraz Marcin Krajewski zostali wybrani przez zgromadzenie tej Izby jako kandydaci na jej prezesa. Teraz ruch należy do prezydenta Andrzeja Dudy.