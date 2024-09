Plan Adama Bodnara na tzw. neosędziów. Prawnicy komentują

Ministerialna reforma zakłada też likwidację dwóch Izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Przez dwa lata od wejścia w życie ustawy w SN będą mogli orzekać sędziowie w stanie spoczynku. Ma to na celu uzupełnienie wakatów sędziowskich w SN, które powstaną zapewne po ewentualnym wejściu w życie proponowanych zmian

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Co z wyrokami tzw. neosędziów? Adam Bodnar i Bartłomiej Przymusiński uspokajają –Jeśli chodzi o wyroki wydawane z udziałem osób powołanych na urząd sędziego po 2018 r., to musimy działać w taki sposób, aby maksymalnie zachować stabilność systemu prawnego – powiedział dziennikarzom minister sprawiedliwości Adam Bodnar po spotkaniu z przedstawicielami środowisk prawniczych.

Co o reformie ministra Bodnara sądzą prawnicy?

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Dobrze, że w końcu doszło do spotkania z ministrem i z premierem. Uważam, że premier przedstawił konkretny kierunek zmian w wymiarze sprawiedliwość, przede wszystkim w zakresie reform obejmujących: cyfryzację sądownictwa i odformalizowanie procedur sądowych. Dokładnie to co adresowałem podczas spotkania. Premier jasno zadeklarował, w którym kierunku idzie polityka rządu, jeśli chodzi o uregulowanie statusu neosędziów. Minister sprawiedliwości zaproponował cofnięcie awansów niektórych neosędziów i ich powrót na pełnione poprzednio stanowiska. Pojawia się jednak pytanie, czy koncepcja ta jest zgodna z ustawowym wymogiem posiadania przez sędziego nieskazitelnego charakteru. W tym aspekcie zabrakło konkretów.

Za całkowicie zasadną uważam propozycję likwidacji dwóch neoizb Sądu Najwyższego. Sposób ich ukształtowania powoduje, że nie mamy do czynienia z niezależnym sądem. Pozwoli to na wykonanie wyroków europejskich trybunałów. Na razie jednak są to jedynie koncepcje, a nie zapisy. Na te ostatnie cały czas czekamy i jest to niepokojące, że trwa to tak długo.

Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa