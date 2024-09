Ruch Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego. Co zrobi Donald Tusk?

Po zakończeniu kadencji sędziego Piotra Prusinowskiego na stanowisku Prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego, Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Manowska zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Izby. Ponieważ to nie nastąpiło, na podstawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym Manowska przejęła kontrolę nad Izbą i wyznaczyła do tymczasowego kierowania nią sędziego Dawida Miąsika, którego powołanie na stanowisko p.o. Prezesa Izby postulowano. Po tej decyzji premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Manowską przestępstwa. – Jestem po konsultacji z ministrem sprawiedliwości. Sprawa jest jasna. Będzie skierowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie pierwsze, w odniesieniu do pani Manowskiej – przekazał.

Reklama

Neosędzia kandydatem na tymczasowego Prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego

Tymczasem jak podało w czwartek Radio RMF FM, kandydatura na tymczasowego prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego trafiła już do kancelarii premiera i od dwóch dni czeka na kontrasygnatę Donalda Tuska (żeby powołać sędziego, którego zadaniem będzie przede wszystkim przeprowadzenie wyboru kandydatów na prezesa Izby Pracy, Andrzej Duda potrzebuje zgody premiera).

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu zgoda premiera na wyznaczenie tzw. neosędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które ma dokonać wyboru prezesa tej izby, wywołało ogromne kontrowersje.

Donald Tusk przyznał, że kontrasygnata wynikała z błędu urzędnika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dokładnie ministra Macieja Berka. - Więcej taka sytuacja się nie ma prawa powtórzyć - mówił wtedy Donald Tusk.

RMF FM ustaliło, że prezydent przedstawił premierowi do kontrasygnaty kandydaturę kolejnego neo-sędziego. Otoczenie Andrzeja Dudy zdaje sobie sprawę z tego, że kandydat nie może liczyć na kontrasygnatę szefa rządu. Pałac czeka na odpowiedź Donalda Tuska wiedząc, że będzie ona prawdopodobnie odmowna. Właśnie dlatego nawet nieoficjalne nie jest wymieniane nazwisko kandydata - czytamy w artykule na stronie rozgłośni.