Miał pan pomysł na prezesurę?

Tak. Jak prezydent mnie wskazał, to wyłączyłem telefon i poszedłem do mojego „zaczarowanego” lasu. Tam wszystko jest prostoduszne, w koronach drzew nie ma fałszywych akordów. Uzyskałem odpowiedzi. Pierwsze zadanie – utrzymać dotychczasowy wysoki poziom orzecznictwa – nie było trudne. Moje koleżanki i moi koledzy ze starego składu izby to „pierwsza liga” prawnicza. Mogę tak mówić, bo nie sądzę, aby ktokolwiek w Polsce – chyba że szwankuje na umyśle – chciałby z tym polemizować. Drugie zadanie sprowadzało się do stabilizowania. W Izbie Pracy zawsze między pracownikami a sędziami panowały pogodne, familiarne relacje. Miałem takie marzenie, aby pracownicy sekretariatów mimo tej „burzy bezprawia” demolującej Sąd Najwyższy nadal przychodzili do przyjaznego, stabilnego miejsca, aby się uśmiechali. Myślę, że choć izba stale była „na pierwszej linii”, to w części ten zamysł się powiódł. Trzeci cel, jaki sobie postawiłem, był nietypowy. Uznałem, że Izba Pracy powinna być schronieniem dla prześladowanych sędziów. W obliczu zła nikt nie może zostać sam. Przepraszam tych wszystkich, do których nie dotarłem. Dziękuję tym wszystkim, którzy ramię w ramię pomagali. Szczególnie wyróżnię, bo o tym mało się mówi, adwokatów. Tak, w Polsce są adwokaci wielkiego serca. Michał Gajdus i Piotr Zemła – z konieczności wymienię tylko dwóch, bo z nimi najwięcej pracowałem – dopisali wraz z dziesiątkami innych piękny rozdział do historii adwokatury. Przez gabinet prezesa Izby Pracy „przeszło” łącznie 35 prześladowanych dyscyplinarnie sędziów. Myślę, że czterech moich poprzedników, urzędujących od 1990 do 2021 r., nie gościło łącznie tylu sędziów sądów powszechnych, co ja przez te trzy lata. To trochę zabawne i straszne zarazem, ale w trakcie mojego prezesowania dłużej przebywałem jako obrońca na rozprawach w Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, niż sądziłem w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sam pan bronił prześladowanych sędziów?

Nie, w ich obronę zaangażowało się wielu „starych” sędziów SN. Wymienię najaktywniejszych: prezes Michał Laskowski, sędziowie Jarosław Matras, Tomasz Artymiuk, Paweł Wiliński, Włodzimierz Wróbel. Warto to podkreślać, bo w tym samym czasie prezes Małgorzata Manowska promowała działalność Izby Dyscyplinarnej. Tak to już jest, jak statek nabiera wody, to cześć załogi dba, aby wszyscy pasażerowie wsiedli do szalup, są jednak tacy, którzy wolą w tym czasie majstrować przy zaworze dennym.

Wyczuwam, że jest pan negatywnie nastawiony do neosędziów?

Wszelkie podziały ograniczają. Na neosędziów z Sądu Najwyższego patrzę jak na „zasób”. Państwowcy są matematykami, wybierają plusy, a odrzucają minusy. Spośród 55 neosędziów w Sądzie Najwyższym znajdzie pani ignorantów prawnych, karierowiczów, cyników, ale również nieliczną, jednak istniejącą grupę, która tak samo „czuje Polskę” jak ja. To wybitni prawnicy z dorobkiem, którzy już dawno zrozumieli, w co „wdepnęli”, i od dawna zachowują się godnie, za co zresztą są prześladowani. Odpowiadając na pytanie: tak, nie znoszę „szkodników”, a za takich uważam ignorantów, karierowiczów i cyników. Jestem za ich usunięciem z Sądu Najwyższego. A teraz powiem coś, za co pewnie wielu okrzyknie mnie „obrońcą neonów”. Mam to gdzieś. Za zaszczyt poczytuję sobie znajomość z sędzią Grzegorzem Żmijem (i jeszcze z kilkoma innymi). Wszystko w mojej duszy „gra” i mówi, że jest on sędzią Sądu Najwyższego. W mojej jaźni podział na „neo” i „paleo” jest uproszczeniem. Schematem. Prawdziwą miarą pozostaje zdolność do aktywnej negacji tego, co w mojej ocenie niepraworządne, nawet jeśli jest to destrukcyjne dla mnie samego. Grzegorz Żmij to ma i tak czyni. To jest „zasób” potrzebny Polsce. Tak to widzę. Liczy się człowiek, a nie jego koszula.