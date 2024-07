Sąd o przeniesieniu sędzi: Piotr Schab działał poza prawem

W OKO.press Mariusz Jałoszewski nazywa wyrok precedensowym. Dotyczy on sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Po 30 latach orzekania w wydziale karym, została ona od sierpnia 2022 r. przeniesiona do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Wcześniej decyzją ówczesnego wiceprezesa Sądu Apelacyjnego Przemysława Radzika wydaną w imieniu prezesa Schaba (obaj są do dziś rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów sądów powszechnych) przeniesiono dwie inne sędzie z wydziału karnego: Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską-Furtak.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzie z Warszawy pozywają Schaba i Radzika za zsyłkę do innego wydziału Trzy sędzie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewa Gregajtys, Ewa Leszczyńska-Furtak i Marzanna Piekarska-Drążek, pozwały swoich szefów za przeniesienie z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Prezes Sądu Apelacyjnego Piotr Schab przyznał, że przeniesienie trzech doświadczonych karnistek było reakcją na kwestionowanie przez nie statusu tzw. neo-sędziów.

Przenosin dokonano bez ich zgody. Wszystkie sędzie odebrały to jako represję. Tym bardziej, że oprócz karnego wytoczono im też postępowania dyscyplinarne. Represyjny charakter decyzji o przeniesieniu potwierdził zresztą sam Piotr Schab. W odpowiedzi na list I prezes SN, która wstawiła się za sędziami przyznał, że sędzie zostały przeniesione za kwestionowanie statusu neo-sędziów.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia ocenił teraz, że przymusowe przeniesienie sędzi Piekarskiej-Drążek naruszyło przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych, które regulują, kiedy można przenieść sędziego. A zatem sędzia nie została skutecznie przeniesiona i „nieprzerwanie pozostała sędzią II wydziału karnego z przysługującymi z tego tytułu wszystkimi prawami i obowiązkami w ramiach mianowania na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie”. Decyzja Schaba zaś „nie mogła wpływać na prawa i obowiązki służbowe sędzi Piekarskiej-Drążek”.

Łódzki sąd orzekł też, że sędzia Piekarska-Drążek mogła odmawiać orzekania z neo-sędziami, ponieważ europejskie trybunały i polski SN zakwestionowały legalność neo-KRS, która nominuje wadliwych neo-sędziów.