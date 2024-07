Mowa o dwóch projektach ustaw skierowanych do Sejmu w marcu przez posłów koalicji rządzącej. Są one częścią opracowanego przez resort sprawiedliwości planu zmian w Trybunale, nazwanego „czteropakiem Bodnara”, którego celem jest odpolitycznienie tego organu i naprawa jego funkcjonowania.

W środę sejmowa komisja sprawiedliwości dopracowywała te projekty. Wcześniej jednak jej członkowie rozstrzygnęli wnioski PiS o odrzucenie proponowanych przepisów.

PiS chciał utopić reformę Trybunału Konstytucyjnego. Bez powodzenia

— Uważamy te ustawy za w całości niezgodne z konstytucją zwłaszcza w zakresie w jakim uznają cześć sędziów TK za nieuprawnionych do orzekania, stwierdzają nieważność poważnej części wyroków TK i kwestionują status prezes TK. W naszym przekonaniu ustawy te mają doprowadzić do niczego innego, jak do przejęcia Trybunału przez obecną władzę, względnie do jego całkowitego zablokowania, tak żeby nie mógł stawiać konstytucyjnych przeszkód do realizowania programu obecnego rządu — argumentował poseł PiS Krzysztof Szczucki.

Na odrzucenie projektów w całości nie było jednak zgody komisji. Podobnie jak na przyjęcie poprawki zaproponowanej przez Lewicę. Klub ten wnioskował o zmianę, zgodnie z którą jeżeli w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kadencji sędziego TK Sejm nie wybierze nowego sędziego w procedurze, w której należy uzyskać większość 3/5 głosów, to do wyboru wystarczyłaby bezwzględna większość głosów. Poprawka ta jednak przepadła w głosowaniu. Została odrzucona jednomyślnie.