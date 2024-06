We wtorek 18 czerwca na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowano, że minister Adam Bodnar wystąpił z "uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Sądu Apelacyjnego Rafała Puchalskiego pełniącego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i sędziego Sądu Apelacyjnego Józefa Pawłowskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 18 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności".

Jak podaje portal oko.press, w piątek 28 czerwca kolegium SA w Rzeszowie zaopiniowało pozytywnie wniosek ministra Bodnara. Kolegium dało też zgodę na odwołanie wiceprezesa tego sądu, Józefa Pawłowskiego.

Również w piątek minister Bodnar dostał zgodę Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku na odwołanie prezes tamtejszego Sądu Rejonowego Agnieszki Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego.

Kim jest Rafał Puchalski

Sędzia Rafał Puchalski jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie od stycznia 2023 roku. Jednocześnie zasiada w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa i pełni w niej funkcję wiceprzewodniczącego.

W 2018 r. sędzia Puchalski był wymieniany w mediach jako członek grupy Antykasta, która planowała działania hejterskie wobec sędziów przeciwnych zmianom w sądownictwie przeprowadzonym przez ministra Zbigniewa Ziobrę.