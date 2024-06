Czarne chmury nad Małgorzatą Manowską. Dostała zarzuty dyscyplinarne

Według "starych" sędziów SN, decyzja pierwszej prezes była pozbawiona "podstaw faktycznych i prawnych". Stwierdzili także, że wykorzystanie trybu obiegowego na podstawie specustawy było nadużyciem i stanowiło naruszenie ustawy o Sądzie Najwyższym (art. 21 par. 3).

- 26 lutego wszcząłem postępowanie dyscyplinarne i postawiłem zarzut przewinienia dyscyplinarnego pani sędzi Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej - powiedział "GW" sędzia Andrzej Tomczyk, rzecznik dyscyplinarny SN. Zarzut obejmuje dopuszczanie się przez I prezes SN "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybiła godności urzędu sędziego" od września 2021 r. do lipca 2022 r.

Co grozi za to Małgorzacie Manowskiej? Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, za przewinienie dyscyplinarne może być ukarana upomnieniem, naganą, obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 5-50 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat, karą pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia oraz — to najsurowsza sankcja - usunięciem z zajmowanej funkcji lub złożeniem z urzędu sędziego.