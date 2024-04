Radzik wygrał starcie z Bodnarem. A kto orzekał?

„Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia w sprawie p-ko MS @Adbodnar ochronę dóbr osobistych. Sąd zakazał Ministrowi formułowania dalszych wypowiedzi naruszających moje dobra osobiste, a także nakazał opublikowanie oświadczenia na stronie ms. Postanowienie jest wykonalne” - napisał Przemysław Radzik na X i załączył skan dwóch stron postanowienia sądu.

Za co sędzia Radzik pozwał ministra Bodnara

Sprawa, o jakiej pisze w poście, dotyczy komunikatu, jaki w styczniu br. Ministerstwo Sprawiedliwości zamieściło na swojej stronie w związku z wszczęciem procedury odwołania kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w tym odwołania Przemysława Radzika z funkcji wiceprezesa w tym sądzie.

W uzasadnieniu wniosku o odwołanie sędziego Przemysława Radzika minister Adam Bodnar napisał, że pełnienia przez niego funkcji wiceprezesa SA w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości w kontekście jego wcześniejszych działań jako zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W ocenie ministra Bodnara „szereg tych działań stanowiło nadużycie władzy”. W komunikacie zostały one wymienione. To m.in. karne przeniesienie trzech doświadczonych sędzi apelacyjnych do innego wydziału w SA w Warszawie.

Sędzia Radzik opublikował na platformie „X” pismo do ministra Adama Bodnara, w którym uznał twierdzenia dotyczące nadużycia władzy są nieprawdziwe, mają charakter zniesławienia i naruszają jego dobra osobiste. Wezwał Bodnara do do ich usunięcia, a następnie pozwał ministra sprawiedliwości.\