- Absolutnie nie widzę możliwości na automatyczny wpis na listę i powrót do zawodu adwokata – mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. I argumentuje, że Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o powstrzymaniu się w kandydowaniu do sądów przy udziale obecnej neo KRS. Każdy z byłych adwokatów będzie musiał złożyć wniosek o ponowny wpis na listę, a potem zostanie zbadane czy daje on rękojmię wykonywania zawodu adwokata.

– Najważniejsza to przestrzeganie praworządności. Jeśli ktoś złamał ją, chcąc awansować do sądu, to teraz będzie musiał przejść normalną drogę do wpisu. – Wielu może jej nie przejść – uważa prezes Rosati.

Radcy prawni i przedstawiciele nauki

Jeśli chodzi o radców prawnych, to mogli oni kandydować do sądów albo zawieszając swój udział w korporacji, albo skreślając się z listy. Pierwsi mogliby wrócić bez problemu do zawodu. Ci, którzy zostali skreśleni z listy będą musieli przejść całą drogę o wpis, włącznie z badaniem rękojmi.

Problemu nie będzie z przedstawicielami nauki. Oni kandydując do sądów, nie musieli się niczego zrzekać.