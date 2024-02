Zakończenie procedury z art. 7 ma znaczenie symboliczne dla Polski

Jak podkreślił, zakończenie procedury z art. 7 ma znaczenie symboliczne dla Polski. – Będzie oznaczało, że jesteśmy równoprawnym członkiem UE, który nie jest poddany krytyce za to, że narusza podstawowe wartości UE, a zwłaszcza zasadę praworządności – powiedział Bodnar. Według niego ułatwi to Polsce realizowanie priorytetów w polityce zagranicznej, w tym w polityce obronnej.

Procedura naruszenia praworządności przez Polskę, w oparciu o art. 7 unijnego traktatu, rozpoczęła się formalnie w styczniu 2018 roku. Przez te wszystkie lata do chwili obecnej sytuacja w Polsce była regularnie przedmiotem dyskusji w gronie unijnych ministrów, ale nigdy nie pojawił się wniosek o uznanie Polski formalnie za kraj niepraworządny, co otworzyłoby drogę do ukarania naszego kraju, czy to poprzez odebranie prawa głosu w UE, czy zamrożenie unijnych funduszy. Brakowało do tego jednomyślności. Z czasem jednak KE znalazła inne sposoby na ukaranie Polski i zamroziła wypłatę zarówno pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jak z polityki spójności. W odrębnej, choć częściowo pokrywającej się procedurze, rząd Donalda Tuska wystąpił z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty z KPO. Nieoficjalnie wiadomo, że decyzja w tej sprawie będzie pozytywna i zapadnie – zgodnie z zapowiedziami – w najbliższych dniach, nie później niż do końca lutego. Rzecznik KE poinformował, że w piątek w Polsce ma być Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE. To może być okazja, żeby potwierdzić odmrożenie środków z KPO.