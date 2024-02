Czytaj więcej Zawody prawnicze Prokurator Ewa Wrzosek wraca do pracy Izba Odpowiedzialności Zawodowej zdecydowała w czwartek, że zawieszona w pracy prokurator Ewa Wrzosek wraca do pracy.

W rezultacie konieczne było uzupełnienie składu sędziowskiego. Okazało się to jednak niemożliwe mimo, że w IOZ jest 11 sędziów. Poza wyznaczonymi do sprawy sędziami Skoczkowską i Starykiem, z mocy prawa nie mogą orzekać w niej też Zbigniew Korzeniowski, Wiesław Kozielewicz i Paweł Grzegorczyk. Ten ostatni nie musi sądzić w Izbie Odpowiedzialności w związku z zabezpieczeniem sądu administracyjnego, który wstrzymał decyzję prezydenta o wyznaczeniu go do tej Izby. Z kolei sędzia Kozielewicz wydawał orzeczenie w sprawie prok. Mróz w pierwszej instancji.

Za mało „starych sędziów”, żeby orzekać

Reszta sędziów w IOZ to tzw. nowi sędziowie, którzy zostali powołani do SN przy udziale obecnej KRS. I to właśnie z nimi sędzia Skoczkowska uznała za niemożliwe utworzenie składu, który rozstrzygnąłby sprawę prok. Mróz. Powołała się przy tym na uchwałę tzw. trzech połączonych Izb ze stycznia 2020 r. i orzeczenia trybunałów luksemburskiego i strasburskiego.

- W wyżej wskazanej sytuacji faktycznej i prawnej nie ma możliwości obecnie utworzenia, spośród sędziów IOZ SN, niezależnego i niezawisłego sądu, którego orzeczenie wydane w tej konkretnej sprawie nie byłoby obarczone bezwzględną przyczyną odwoławczą i dlatego też należało postępowanie w sprawie zawiesić, do czasu ustąpienia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania – stwierdziła w uzasadnieniu decyzji o zawieszeniu sędzia Skoczkowska.

Jak ustaliła Rzeczpospolita jest to pierwsza sytuacja tego rodzaju w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.