Adam Bodnar ujawnił sędziom swój plan na przywrócenie praworządności

– Nową Krajową Radę Sądownictwa powołano w sposób niezgodny z konstytucją. Jej działania powinny zostać natychmiast zatrzymane – podkreślił sędzia Bartłomiej Starosta. Z kolei sędziowie Waldemar Żurek oraz Maciej Ferek stwierdzili, że resort sprawiedliwości musi jasno określić swój stosunek do obecnej KRS oraz sędziów powołanych przez ten organ od 2018 r. W odpowiedzi minister zaznaczył, że w tej sprawie zostanie znalezione rozwiązanie, które zostanie wypracowane w toku konsultacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska sędziowskiego.

– Staramy się działać w taki sposób, aby Krajowa Rada Sądownictwa nie pogłębiała kryzysu praworządności. Musimy przy tym postępować w warunkach władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz w granicach mechanizmów prawnych – podkreślił Adam Bodnar. Dodał, że zlecił on sporządzenie opinii prawnych na temat konkursów na stanowiska sędziów ogłoszonych przez KRS od 2018 r. Co więcej, do czasu przyjęcia stosownych regulacji nowe konkursy na stanowiska sędziowskie nie będą ogłaszane.

Będą podwyżki dla pracowników pionów nieorzeczniczych

Ponadto, Bodnar podkreślił, że resort intensywnie pracuje nad ustawą rozdzielającą funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Przedstawiona zostanie także ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, która zakłada podwyżki dla pracowników pionów nieorzeczniczych. Wzrost wynagrodzeń dla tej grupy osób jest szczególnie istotny, ponieważ jego brak doprowadził do odejścia wielu asystentów i referendarzy, przez co praca wielu sądów została utrudniona.

Obecni na spotkaniu sędziowie zwrócili również uwagę, że wdrożony w 2018 r. System Losowego Przydziału Spraw działa w sposób wadliwy. Sędziowie, którzy wracają po dłuższych nieobecnościach (spowodowanych np. chorobą), otrzymują niewspółmiernie dużo spraw. Kierownictwo resortu zapewniło, że problemy z algorytmem zostaną szybko rozwiązane.