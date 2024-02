Stanowisko za poparcie

Wątpliwości obecnego szefa resortu Adama Bodnara budzi także przebieg procedury konkursowej przed neo-KRS, dotyczącej sędziego Stępnia, który był jednym z kilku najgorzej ocenionych kandydatów przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej (62 głosy „przeciw”, tylko 16 „za”). MS uważa, że za wskazaniem sędziego Stępnia na stanowisko sędziego sądu okręgowego przez neo-KRS stały pozamerytoryczne motywy. Zwłaszcza, że stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (w sytuacji, gdy sędzia Paweł Stępień nie orzekał wówczas w Sądzie Okręgowym w Kielcach, był wówczas sędzią sądu rejonowego) powierzył mu ówczesny podsekretarz stanu, sędzia Łukasz Piebiak, odwołany z Ministerstwa Sprawiedliwości po publikacjach o tzw. „aferze hejterskiej”. Sędzia Stępień dwukrotnie (w latach 2021 i 2023) udzielił Piebiakowi poparcia jako kandydatowi do neo-KRS.

- Podpisując tzw. „listy poparcia” kandydatowi do nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Paweł Stępień okazał poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów w istotny sposób przyczyniając się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa — czytamy w komunikacie resortu.

Resort podaje też, że współpraca z „osobami odpowiedzialnymi za zamach na niezależność sądownictwa” przyniosła Pawłowi Stępniowi także dodatkowe benefity, takie jak udział w płatnych komisjach egzaminacyjnych.

- W kontekście nieznajdującego oparcia we względach merytorycznych przyspieszenia w ostatnich latach kariery sędziego Pawła Stępnia, wyznaczenie go (w ostatnich dniach urzędowania ustępującego, krótkotrwałego Ministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła) na 6-letnią kadencję Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, zasadnie może zostać uznane za próbę „zabetonowania stanowiska” na rzecz osoby niecieszącej się poparciem środowiska sędziowskiego, za to lojalnej wobec przedstawicieli ówczesnej władzy wykonawczej — podkreśla resort Bodnara.

9 stycznia 2024 r. 35 czynnych sędziów oraz 16 sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Kielcach wystąpiło z pismem do ministra Bodnara o odwołanie sędziego Stępnia z funkcji prezesa tego sądu. Minister uważa, że dalsze pełnienie funkcji prezesa przez sędziego Pawła Stępnia nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości, co uzasadnia odwołanie go z tej funkcji i zawieszenie w pełnieniu czynności służbowych do czasu zakończenia procedury.