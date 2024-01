Sędzia Prusinowski o modelu działania prezes Manowskiej

Pytany, czy sprawa poselskich mandatów polityków PiS jest zakończona, sędzia odparł, że kwestia mandatu Mariusza Kamińskiego jest "zamknięta" w Izbie Pracy.

- Sprawa Macieja Wąsika została przekazana do Izby Kontroli i nie została formalnie załatwiona przez Izbę Pracy. Czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej zajmuje się jeszcze tą sprawą? Tego nie wiem - mówił Piotr Prusinowski.

Sędzia nie chciał się wypowiadać, czy w związku z tym Maciej Wąsik nadal jest posłem. Jak wyjaśnił, nie jest konstytucjonalistą i nie zna się na prawie konstytucyjnym.

- Słyszę ze strony fachowców głosy, że niezależnie od tego, co orzeknie Sąd Najwyższy, obaj panowie już posłami nie zostaną - powiedział.

O zarzutach I prezes

Na pytanie, czy spotkał się z I prezes Małgorzatą Manowską po tym, jak zarzuciła mu samowolę i bezprawne współdziałanie z marszałkiem Sejmu w sprawie mandatu Mariusza Kamińskiego.

- Nie. Z prezes Manowską, poza jakimiś takimi spotkaniami instytucjonalnymi, czyli na przykład kolegium, to praktycznie nie mam kontaktu od ponad roku. Taki stan, brak właściwie jakichkolwiek relacji, istnieje od wielu, wielu lat — przyznał. - Pani prezes zarzucała, że działałem w porozumieniu z panem marszałkiem Sejmu. Trudno to komentować, więc zażartuję sobie: telepatycznie połączyłem się z panem marszałkiem i telepatycznie ustaliliśmy przebieg wydarzeń. (...) To jest właśnie przykład działania pani prezes Manowskiej: obrzucić kogoś błotem, a niech się tłumaczy. Bo jakie porozumienie, jeśli ja nie znam pana marszałka, nigdy go nie spotkałem, nie rozmawiałem, nie miałem z nim żadnego kontaktu — mówił prezes SN.