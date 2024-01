TSUE: niedopuszczalne pytania o procedurę powoływania sędziów w Polsce

O zbadanie zgodności z prawem UE procedury powoływania sędziów sądów powszechnych zwróciły się do TSUE w trybie prejudycjalnym Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Okręgowy w Katowicach.

Wątpliwy status dwóch sędzi

W sprawie C-181/21 sędzia A.Z., która została powołana na sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, mimo wstrzymania się Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji od zaopiniowania jej kandydatury z uwagi na wątpliwości co do statusu Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu jej funkcjonowania, była członkiem trzyosobowego składu tego sądu.

W sprawie C-269/21 sędzia A.T. została powołana na sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w momencie, gdy zaopiniowanie kandydatury na stanowisko sędziowskie przez właściwe zgromadzenie sędziów nie było już wymagane. Kandydaturę sędzi A.T. zaopiniowało Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, którego połowę członków stanowiły osoby powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Sędzia A.T. zasiadała w trzyosobowym składzie tego sądu, który oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zwrócił sprawę sądowi odsyłającemu.

Czytaj więcej Sądy i trybunały TSUE odpowiedział Zaradkiewiczowi: sędzia powołany w PRL może być niezawisły Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowiadając na pytania polskiego Sądu Najwyższego. Publikujemy pełny tekst tego istotnego dla polskich sędziów wyroku.

W pytaniach skierowanych do Trybunału sądy z Krakowa i Katowic poprosiły o wykładnię zasady uprzedniego ustanowienia sądu na mocy ustawy wyrażonej Traktacie o UE i Karcie praw podstawowych UE. Miały bowiem wątpliwości, czy skład orzekający sądu jest zgodny z tą zasadą skoro niektórzy z jego członków zostali powołani w ramach procedury pomijającej udział organów samorządu sędziowskiego i na podstawie uchwały KRS, która w przeważającej mierze składa się z członków wybranych przez polityków. Poza tym kandydaci, którzy nie zostali rekomendowani do powołania w ramach danego postępowania nominacyjnego, nie mieli prawa do zaskarżenia niekorzystnych dla nich uchwał do sądu spełniającego wymóg uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy.