Wniosek do TK w tej sprawie złożyła 29 listopada 2023 r. grupa posłów PiS reprezentowana przez Krzysztofa Szczuckiego. Chcą zbadania zgodności z konstytucją przepisu stanowiącego, że "uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy", w zakresie, w jakim odnosi się do prezesa NBP.

Posłowie PiS wnioskują także, aby TK zbadał konstytucyjność art. 13 ust. 1a ustawy o Trybunale Stanu w zakresie, w jakim nie przewiduje większości kwalifikowanej w odniesieniu do postawienia w stan oskarżenia Prezesa NBP. Wystarczy uchwała Sejmu podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wniosek w sprawie postawienia przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów.

Swoje stanowisko w sprawie wniosku wyraził były już minister sprawiedliwości prokurator generalny Marcin Warchoł. Domaga się uznania zakwestionowanych przepisów za niezgodne z Konstytucją RP.

Urzędnicy Nieoficjalnie: tak PiS chce zablokować postawienie Glapińskiego przed TS Prawo i Sprawiedliwość znalazło sposób na zablokowanie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu - donosi RMF FM.

Tydzień później, 18 stycznia, Trybunał znów pochyli się nad przepisami o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP (K 28/23). Tym razem postępowanie inicjuje wniosek grupy senatorów reprezentowanych przez Marka Pęka (PiS) z 11 grudnia ub.r. Oni także kwestionują przepis art. 13 ust. 1a ustawy o Trybunale Stanu ustawy o Trybunale Stanu. Wniosek rozpatrzy identyczny pięcioosobowy skład orzekający.

"Możliwość postawienia Prezesa NPB przed Trybunałem Stanu bezwzględną większością głosów może prowadzić do nacisków politycznych na osobę zajmującą to stanowisko, podczas gdy Prezes banku centralnego powinien być w stanie podejmować decyzje finansowe niezależnie od wpływów politycznych, aby zapewnić stabilność gospodarczą kraju." - zaznaczyli senatorowie w swoim wniosku.