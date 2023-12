Brak quorum podczas posiedzenia KRP. Nie ma uchwały ws. prokuratury europejskiej

Posiedzenie odbyło się 29 grudnia — prokuratorzy mieli zająć się m.in. sprawą przystąpienia polskiej prokuratury do europejskiego organu Unii Europejskiej. Na posiedzeniu obecny był m.in. obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. To on zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. Ostatnie posiedzenie nie było jednak zbyt owocne, ponieważ jak wskazała prokurator Ewa Wrzosek „ponad połowa prokuratorów ze starego składu była nieobecna, co skutkowało brakiem quorum, niemożnością przyjęcia uchwał i głosowań”.

Zdaniem prokurator Ewy Wrzosek, która została powołana do Rady przez Adama Bodnara stanowiło to wyraz rażącego niewywiązania się z obowiązków oraz bojkotu obrad. Nieobecni byli prokuratorzy powołani przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Podczas posiedzenia Prokurator Generalny odniósł się do powołań, których dokonał po objęciu urzędu — Natomiast uważam, że zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze mam prawo odwołać i także powołać pięciu nowych członków KRP, powiedział polityk. Kontrowesje dotyczyły powołania przez Adama Bodnara pięciu, nowych członków KRP: Iwony Palki, Ewy Wrzosek, Małgorzaty Szeroczyńskiej, Cezarego Maja i Roberta Wypycha, którzy weszli w miejsce prokuratorów „ze starego nadania”. Odwołani prokuratorzy ogłosili, że nie uznają decyzji ministra sprawiedliwości.