Zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa ogłosiła w środę wiceminister sprawiedliwości, Maria Ejchart. Informację tę potwierdził w piątek szef resortu sprawiedliwości, Adam Bodnar. W „Radiu Zet” stwierdził, że Rada działa w niekonstytucyjnym składzie, gdyż 15 jej członków zostało wybranych przez parlament, a nie samych sędziów, a on nie chce dokładać się do pogłębiania stanu niekonstytucyjności. Do zamrożenia ma dojść poprzez brak ogłaszania nowych konkursów na stanowiska sędziowskie (KRS opiniuje kandydatury).



Jednocześnie szef MS zapowiedział, że jego resort jeszcze w styczniu skieruje do Sejmu projekt ustawy, która będzie przewidywał nowy tryb wyboru członków KRS. Na czym będzie on polegał? Jak wyjaśnił Bodnar, chodzi o powrót do stanu sprzed 2017 roku, kiedy sędziowską część Rady wybierają sami sędziowie. Zaznaczył przy tym, iż wybory te będą bardziej przejrzyste. Przewidziano m.in. wysłuchania kandydatów. - Analizujemy trzy projekty ustaw: stowarzyszenia Iustitia, stowarzyszenia Themis oraz projekt senacki. Z tego wybieramy, co najlepsze, i przedstawimy jako projekt ustawy — dodał minister.



Resort chce też wprowadzić zasadę, że członkami KRS nie będą mogli być prezesi i wiceprezesi sądów. Bodnar podkreślił bowiem, że praca w KRS "to jest służba„ a ”nie kolekcjonowanie pokemonów, na zasadzie, że ktoś ma ileś różnych uprawnień".



Szef MS zapewnił, że zamrożenie KRS i konkursów na wolne stanowiska sędziowskie nie sparaliżuje pracy sądów. Liczy bowiem, iż w ciągu dwóch-trzech miesięcy uda się przekonać prezydenta i doprowadzić do uchwalenia nowej ustawy o KRS. Zaznaczył przy tym, iż ustawa będzie dotyczyła tylko statusu obecnej KRS. Nie będzie natomiast regulowała problemu weryfikacji dotychczasowych konkursów i nominacji. - Na to potrzebujemy dłuższej debaty, aby wypracować idealny model - dodał.

Bodnar poinformował również, że obecnie w resorcie sprawiedliwości pracuje ponad 200 delegowanych sędziów. Zapowiedział, że część z nich ma wrócić do orzekania.