Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w czynnościach 4 lutego 2020 r. Była to kara za to, że podczas rozpatrywania apelacji uznał za konieczne zbadanie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, miał prawo orzekać w I instancji. Miał do tego prawo potwierdzone przez unijny Trybunał Sprawiedliwości.

W maju 2022 r. sędzia wrócił do pracy, ale prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przeniósł go z wydziału cywilnego do wydziału rodzinnego. Podjął w nim pracę, ale wraz z pełnomocnikiem profesorem Michałem Romanowskim zaczął walczyć w sądach o powrót do starego wydziału.

W styczniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie w ramach tzw. zabezpieczenia niezwłocznie dopuścić sędziego do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej w I wydziale cywilnym.

Prezes Nawacki nie zastosował się do tego orzeczenia i straszył wyrzuceniem sędziego z zawodu. Juszczyszyn przestał orzekać w wydziale rodzinnym, domagając się wykonania orzeczenia. Główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne za rzekomą odmowę orzekania.

31 października Sąd Okręgowy w Bydgoszczy sąd oddalił zażalenie prezesa Nawackiego i utrzymał w mocy zabezpieczenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, czyli już prawomocnie potwierdził, że sędzia Juszczyszyn ma wrócić do starego wydziału.