Dariusz Zawistowski: Prezydent może pomóc w przywracaniu praworządności

A prezydent może w tym wszystkim pomóc czy tylko przeszkadzać ?

Prezydent może pomóc i to z kilku względów. Może np. aktywnie uczestniczyć w naprawianiu sytuacji w procesie legislacyjnym, który jest niezbędny. Jego przedstawiciel może brać udział w pracach parlamentu nad uchwalanymi ustawami. Prezydent może też na bieżąco przedstawiać swoje stanowisko, własną ocenę projektów ustaw. Ma też możliwość kierowania do Sejmu własnych projektów. W tych wszystkich działaniach powinno się uwzględniać interes państwa w przywróceniu praworządności i normalnego funkcjonowania sądownictwa. W dochodzeniu do przywrócenia praworządności przeszkodę może stanowić niewątpliwie wetowanie ustaw przez prezydenta. Wydaje się, że obecnie jest to kwestia otwarta.

Całą rozmowę czytaj w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" i na rp.pl