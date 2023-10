Sędzia może pobierać emeryturę nie rezygnując z orzekania

Sędzia może być na emeryturze

Sąd zgodził się z sędzią, że sam fakt przewidywania przez ustawodawcę wystąpienia u sędziego zbiegu prawa do świadczeń nie wyklucza możliwości nabycia prawa do dwóch świadczeń: emerytury i uposażenia w stanie spoczynku. Oczywiście do nabycia prawa do emerytury potrzebny jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy w powszechnym systemie ubezpieczeń. Sędzia może go osiągnąć poprzez zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym i jednocześnie kontynuować służbę sędziowską, do czasu przejścia w stan spoczynku.

Potwierdza to treść art. 100 § 8 ustawy o sądach powszechnych. Zgodnie z nim wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do emerytury lub renty z FUS albo zmniejszenie tych świadczeń.

"W świetle wykładni celowościowej i systemowej stanowisko odwołującego co do możliwości pobierania emerytury uzyskanej przez sędziego z tytułu wykonywania pracy naukowo - dydaktycznej, aż do czasu przejścia w stan spoczynku jest uzasadnione. W obecnym stanie prawnym emerytura ta może być zawieszona lub zmniejszona w takim stanie rzeczy z uwagi na limity przychodów, chyba że uprawniony ma określony w przepisach wiek wykluczający to ograniczenie [tj. 60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni - red.] " - czytamy w uzasadnieniu.

Sygn. akt VIII U 87/23