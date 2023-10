Veronica Bradautanu: Naszą intencją nie było porównywanie krajów, lecz dokonanie oceny, na ile są one gotowe do wprowadzenia gospodarczego sądownictwa online. Wybór odnosił się do obszaru, na którym EBOiR prowadzi działalność wraz z jednym lub dwoma krajami z tego regionu. Całe spektrum praktyk i przykładów opisane jest w Raporcie Oceniającym i ujęte również we wspominanym już Przewodniku i ma za zadanie zachęcić poszczególne kraje do skorzystania z nich. Estonia uchodzi za lidera gospodarczego sądownictwa online wśród ocenionych krajów, lecz to nie znaczy, że nie może go ulepszyć, w szczególności w odniesieniu na przykład do lepszego informowania stron postępowania.

Wiele krajów objętych badaniem EBOiR znanych jest z problemów z praworządnością. Czy braliście ją pod uwagę?

Patricia Zghibarta: W badaniach nie braliśmy pod uwagę żadnych kwestii związanych z funkcjonowaniem praworządności. Próbowaliśmy w nich raczej uchwycić status quo i wesprzeć rozwój sądownictwa online w ramach ocenianych krajów. Jednakże procedury online i cyfryzacja promują przejrzystość i identyfikowalność. Przez to mogą być pomocne we wspieraniu praworządności, w szczególności w lepszym dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych mniej orientujących się w kwestiach prawnych.