KRS zarządziła lustrację w sprawach, o których wspominał minister Ziobro. Chodzi o Marikę i kierowcę furgonetki Pro-Life. Ale nie tylko. Takich spraw, jak mówił, jest więcej. Stąd też w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z wtorku zarządzono lustrację w: Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, wydziałach odwoławczych Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Dyskusja o apolityczności sędziów potrwa w KRS dłużej Nie ma zgody na nieograniczony udział w debacie publicznej przez sędziów – padało na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, zwołanym na wniosek ministra Zbigniewa Ziobry. Postanowiono, że debata zajmie dwa dni, a nie jeden.

Fundacja Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na cenzurowanym

W drugiej z uchwał podjętych we wtorek 29 sierpnia KRS oceniła wspieranie zawieszonych na podstawie orzeczeń sądów dyscyplinarnych sędziów przez Fundację Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Rada Sądownictwa wyraziła wątpliwość co do zgodności działań tych organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Ten temat ma być wyjaśniany w przyszłości.

– KRS zaapelowała do sędziów o zachowanie należytych standardów orzecznictwa urzeczywistniających bezstronność przy wydawaniu orzeczeń. Szczególnie o zaniechanie praktyk, gdy sędzia podporządkowuje treści wydawanych orzeczeń swoim poglądom politycznym czy światopoglądowym – twierdzi KRS.

Naruszenie standardów niezawisłości sędziowskiej, zwłaszcza obowiązku zachowania bezstronności, powinno spotkać się z adekwatną reakcją ze strony organów dyscyplinarnych – uważa Rada.

Minister Ziobro powiedział Radzie, że zastanawia się nad zmianami przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.