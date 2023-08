Minister Sprawiedliwości w piśmie do KRS podkreślił, że „dochodzi do orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji. Mnożą się wyroki uniewinniające bądź wyjątkowo łagodne, gdy dotyczą agresorów reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT. Jednocześnie pojawiają się wyroki, w których sądy wykazują się surowością wobec zwolenników tradycyjnych wartości, przeciwników ideologii LGBT i krytyków opozycji czy samych sędziów”.

Towarzyszy takim orzeczeniom kwestionowanie przez jednych sędziów prawa do orzekania przez innych oraz kwestionowanie prawa do realizacji zadań zapisanych w Konstytucji takich organów państwa jak Prezydent RP i Krajowa Rada Sądownictwa. Ta sytuacja prowadzi do podważania zaufania do całego sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu przedyskutuje problemy sądownictwa i ewentualnie podejmie działania w ramach swoich kompetencji.

