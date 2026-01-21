Aktualizacja: 21.01.2026 08:27 Publikacja: 21.01.2026 05:30
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który warto umieć uzasadnić.
Polskie prawo rodzinne nie jest tak „matkocentryczne” jak jego praktyka. Nasze przepisy nie zawierają wprawdzie definicji „opieki naprzemiennej” ani „pieczy współdzielonej”, jednak i doktryna, i orzecznictwo konsekwentnie przyjmują, że sąd może kształtować wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz kontakty z dzieckiem w sposób odpowiadający jego dobru – także poprzez przyznanie pieczy naprzemiennej. Art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązuje sąd do uregulowania sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców, nie przesądzając, że ma to być „domyślnie” matka.
Możliwe jest zatem zarówno powierzenie pieczy jednemu z rodziców, jak i rzeczywiste jej współdzielenie. Podsumowując: system prawny zna i dopuszcza realne współrodzicielstwo, o ile służy ono dobru dziecka. Co więcej, zgodnie z k.r.i.o. oboje rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek troski o małoletniego. Prawo nie zakazuje więc dzielenia opieki i nie nakazuje, by sprawowała ją wyłącznie matka.
Joanna Parafianowicz, adwokatka
Tymczasem zdecydowanie zbyt często punktem wyjścia staje się założenie, że dziecko „zostaje przy matce”, a ojciec „dostaje kontakty”. Skoro nie nakazuje tego prawo, to za ogromem podobnych rozstrzygnięć muszą stać względy kulturowe – różne jednak w zależności od kraju. Z badań porównawczych przeprowadzonych w 17 państwach europejskich wynika, że jedno na ośmioro dzieci w rodzinach rozbitych ma dokładnie równy podział pobytu, 8,2 proc. spędza co najmniej jedną trzecią czasu z każdym z rodziców (współdzielona opieka „nierówna”), co oznacza, że 20,7 proc. dzieci w Europie wychowuje się w jednej z form opieki współdzielonej. Co ważne, wskazuje się, że odsetek ten podwoił się w czasie krótszym niż 20 lat.
A jak jest w Polsce? Tu problem zaczyna się już na etapie samego pytania, ile dzieci wychowuje się w pieczy naprzemiennej. Zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego w raporcie poświęconym temu zagadnieniu wskazuje na brak urzędowych danych. W konsekwencji spór między zwolennikami i przeciwnikami pieczy naprzemiennej często opiera się na statystycznej intuicji i z reguły nie obejmuje trzeciego – obok „przy mamie” i „przy tacie” – rozwiązania. Chodzi o model, w którym dziecko zostaje w jednym domu, nie pakuje walizki co tydzień, ale to rodzice rotują i na zmianę mieszkają z nim w „gnieździe” – stąd określenie opieki gniazdowej.
Model ten eliminuje podstawowy argument przeciwników opieki naprzemiennej, że dziecko „nie ma jednego domu” i „żyje na walizkach”. Co więcej, pełną odpowiedzialność za konsekwencje decyzji o rozstaniu przenosi się na dorosłych. To oni zmieniają miejsce pobytu, to oni ponoszą koszty i trudności takiego rozwiązania.
Badania opisujące doświadczenia dzieci wychowujących się w modelu gniazdowym pokazują, że dla nich kluczowe jest właśnie to, iż „dom” nie przestaje nim być. Zmienia się układ dorosłych, ale nie znika topografia bezpieczeństwa: własny pokój, szkoła, sąsiedztwo, rytuały. Dziecko ma jedno życie – a to dorośli powinni tak poukładać konsekwencje swoich decyzji, by było ono możliwie spójne. Nie oznacza to jednak, że jest to rozwiązanie łatwe. Przeciwnie, wymaga nie tylko większych nakładów finansowych, lecz i wysokiego poziomu komunikacji, kontroli konfliktu i rzeczywistej współpracy rodzicielskiej. Przede wszystkim zaś stawia dobro dziecka w centrum – nie tylko deklaratywnie, lecz realnie.
Skoro zatem prawo dopuszcza współdzielenie opieki, a wiele rodzin w innych krajach europejskich z powodzeniem je praktykuje, to dlaczego w Polsce tak łatwo, wręcz bezrefleksyjnie, uznajemy matkę za „lepszego” rodzica? Odpowiedź na to pytanie jest z pewnością złożona i wymaga analizy nie tylko postaw i motywacji kobiet, lecz także ojców – zwłaszcza tych, którzy o pieczę naprzemienną nie zabiegają. Czy dlatego, że nie chcą? A może dlatego, że nie wiedzą, iż chcieć mogą?
Jeśli chcemy uchodzić za społeczeństwo odpowiedzialnego rodzicielstwa także po rozstaniu, nie wystarczy powtarzać slogan o dobru dziecka. Wypada odważyć się przyznać, że domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka – jest wyborem, który warto umieć uzasadnić.
Autorka jest adwokatką i mediatorką, założycielką bloga www.pokojadwokacki.pl
