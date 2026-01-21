A jak jest w Polsce? Tu problem zaczyna się już na etapie samego pytania, ile dzieci wychowuje się w pieczy naprzemiennej. Zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego w raporcie poświęconym temu zagadnieniu wskazuje na brak urzędowych danych. W konsekwencji spór między zwolennikami i przeciwnikami pieczy naprzemiennej często opiera się na statystycznej intuicji i z reguły nie obejmuje trzeciego – obok „przy mamie” i „przy tacie” – rozwiązania. Chodzi o model, w którym dziecko zostaje w jednym domu, nie pakuje walizki co tydzień, ale to rodzice rotują i na zmianę mieszkają z nim w „gnieździe” – stąd określenie opieki gniazdowej.

Opieka gniazdowa nad dzieckiem. Na czym polega?

Model ten eliminuje podstawowy argument przeciwników opieki naprzemiennej, że dziecko „nie ma jednego domu” i „żyje na walizkach”. Co więcej, pełną odpowiedzialność za konsekwencje decyzji o rozstaniu przenosi się na dorosłych. To oni zmieniają miejsce pobytu, to oni ponoszą koszty i trudności takiego rozwiązania.

Badania opisujące doświadczenia dzieci wychowujących się w modelu gniazdowym pokazują, że dla nich kluczowe jest właśnie to, iż „dom” nie przestaje nim być. Zmienia się układ dorosłych, ale nie znika topografia bezpieczeństwa: własny pokój, szkoła, sąsiedztwo, rytuały. Dziecko ma jedno życie – a to dorośli powinni tak poukładać konsekwencje swoich decyzji, by było ono możliwie spójne. Nie oznacza to jednak, że jest to rozwiązanie łatwe. Przeciwnie, wymaga nie tylko większych nakładów finansowych, lecz i wysokiego poziomu komunikacji, kontroli konfliktu i rzeczywistej współpracy rodzicielskiej. Przede wszystkim zaś stawia dobro dziecka w centrum – nie tylko deklaratywnie, lecz realnie.

Skoro zatem prawo dopuszcza współdzielenie opieki, a wiele rodzin w innych krajach europejskich z powodzeniem je praktykuje, to dlaczego w Polsce tak łatwo, wręcz bezrefleksyjnie, uznajemy matkę za „lepszego” rodzica? Odpowiedź na to pytanie jest z pewnością złożona i wymaga analizy nie tylko postaw i motywacji kobiet, lecz także ojców – zwłaszcza tych, którzy o pieczę naprzemienną nie zabiegają. Czy dlatego, że nie chcą? A może dlatego, że nie wiedzą, iż chcieć mogą?

Jeśli chcemy uchodzić za społeczeństwo odpowiedzialnego rodzicielstwa także po rozstaniu, nie wystarczy powtarzać slogan o dobru dziecka. Wypada odważyć się przyznać, że domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka – jest wyborem, który warto umieć uzasadnić.