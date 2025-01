Katarzyna Batko-Tołuć: Poznajmy tych lobbystów

Dlaczego akurat Polska sobie nie poradzi?

Temat rejestru jest oczywiście omawiany na różnych spotkaniach obywatelskich. I padają trafne pytania. Jedno z nich dotyczy tego, że w analogicznym rejestrze czeskim nie tylko nie ma progu, ale jeszcze publikowane są wszystkie umowy. Kraj mniejszy, więc pewnie samych informacji jest mniej. A Czechom udaje się publikować dodatkowe dokumenty. Jak oni sobie dali radę?!

Specjaliści od cyfryzacji twierdzą, że to wcale nie musi być trudne. Są jednak też specjaliści od wdrażania systemów tego typu w Polsce. I oni twierdzą, że się nie da.

Dlaczego czasem i w Polsce się udaje?

Często też padało pytanie, dlaczego udało się Centralne repozytorium KAS, do którego przez całą dobę trafiają informacje o każdym paragonie. Ministerstwo Finansów potrafi to obsługiwać własnymi służbami. To już działa od lat.

Często przywoływanym przykładem problemu i złego doświadczenia dyskutujących w Ministerstwie Finansów ekspertów był Krajowy System e-Faktur. To do niego bywał porównywany centralny rejestr umów. Tylko że KSeF ma dotyczyć wszystkich, a nie tylko jednostek sektora finansów publicznych. Poza tym, gdyby to był problem, wdrażanie można by rozłożyć na kilka lat. A nie podnosić próg.

Jaka jest zatem różnica? Może wtedy, gdy państwo nas kontroluje, to da się wdrażać ambitne systemy, ale gdy to my, obywatele, chcemy kontrolować państwo czy samorząd, to ambicje nam spadają, nie ma pieniędzy i nie jest to priorytet? To pytanie jest zadawane także w kontekście sporych możliwości finansowych, które stwarza Krajowy Plan Odbudowy czy Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, czyli tak zwanego programu FERC.

Dlaczego sprawa została zatrzymana?

Przyznam, że zadaniem tych pytań czekaliśmy, aż ustawa oficjalnie się pojawi. Trudno bowiem dyskutować z dokumentem, którego nie ma. Podobnie jak uzasadnienia do niego. Dlaczego utknął?