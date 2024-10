Maciej Strączyński: „Czynny żal” czy samokrytyka?

Czy sędziowie, których namówiłem, przyjdą teraz do mnie i będą mi czynić wyrzuty, że wrobiłem ich w jakieś „czynne żale”? Nie. To są przyzwoici ludzie i wiedzą, że działaliśmy dla prawdziwego dobra wymiaru sprawiedliwości. Uczciwi sędziowie byli również w PRL, choć powoływała ich ówczesna Rada Państwa, a w istocie partia komunistyczna. Wiedzieliśmy, że kiedyś Zbigniew Ziobro odejdzie, a sądy przetrwają. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje – jak napisał Wojciech Młynarski.

Dziś odsądza się tych ludzi od czci jako neosędziów. Często bez sensu. W sądach okręgowych orzekają delegowani sędziowie sądów rejonowych. Delegował ich minister, który kazał się uczynić również prokuratorem generalnym. TSUE uznał więc te delegacje wyrokiem z 16 listopada 2021 r. za niezgodne z prawem Unii, bo prokurator generalny mógł usunąć takiego sędziego np. za oddalenie apelacji prokuratora. Dziś słyszymy, że sędzia rejonowy delegowany przez Zbigniewa Ziobrę do sądu okręgowego był dobry, za to z chwilą, gdy dostał powołanie od Prezydenta RP, ale po procedurze przed neo-KRS, stawał się zły i nieuprawniony do orzekania. Gdzie tu logika? W czym podpis prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry był lepszy od podpisu Prezydenta RP? Prezydent jest, jaki jest, ale jest przynajmniej legalny.

A ów „czynny żal”? Co to ma być? Czy ktokolwiek chciałby, aby jego sprawę rozpoznawał sędzia, który pod groźbą władz politycznych kaja się, daje sobie złamać kręgosłup, wyraża „czynny żal” i składa samokrytykę? Przecież tego właśnie pragnęli poprzedni rządzący: sędziów zastraszonych, milczących, posłusznych, wykonujących ich rozkazy. Sędziowie w zdecydowanej większości nie się dali złamać. Awanse przyjęli, bo chcieli służyć ludziom tam, gdzie byli potrzebni. Teraz padną ofiarą zemsty moralistów?

Epoka PZPR minęła

Oczywiście część powołań stanowiła nagrody za wierność Dobrej Zmianie. W moim okręgu pewna osoba została delegowana mimo sprzeciwu mojego i kolegium sądu. Oświadczono mi, że to decyzja ministra i nie mamy nic do powiedzenia. Potem osobę tę awansowano bez konkursu i wolnego etatu, by nie miała konkurenta. Zbigniew Ziobro kazał, neo-KRS przegłosowała, prezydent szybko podpisał. Ale do SO w Szczecinie, gdzie na sto etatów jest już trzydzieści „neo”, była jedna taka nominacja, a troszkę podejrzane – może dwie. Wielu sędziów awansowano na początku działania neo-KRS, gdy ich kandydatury opiniowały nawet sędziowskie zgromadzenia, dając dowód zaufania do kandydatów. Dopiero potem zaczęły odmawiać opiniowania, więc Zbigniew Ziobro kazał Sejmowi je rozpędzić. Teraz zaś wszyscy awansowani mają być wrzuceni do jednego worka, i to czarnego.

Iustitia żądała od swoich członków, aby nie przyjmowali funkcji po prezesach, których minister wyrzucał w trakcie kadencji. Słusznie. By nie było wątpliwości: moja poprzedniczka na stanowisku prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie normalnie skończyła sześcioletnią kadencję, a w podległym mi okręgu nie wyrzucono żadnego prezesa. Iustitia wymagała też, aby jej członkowie nie kandydowali do neo-KRS i nie podpisywali list poparcia. Kto tym zasadom się sprzeniewierzył, był wykluczany ze stowarzyszenia. Natomiast nie apelowała, by sędziowie zrezygnowali z ubiegania się o stanowiska w sądach wyższego rzędu. A teraz kierownictwo stowarzyszenia żąda od nich samokrytyki.