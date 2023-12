Prezydent może wetować?

Problem jednak jest głębszy. W ustawie z 28 lica 2023 r. nowelizującej ustawę o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE, ustępujący obóz władzy przygotował pułapkę na nowy rząd, dodając art. 18a, zgodnie z którym nominacje na niektóre stanowiska unijne (w tym sędziowskie, ale także do Komisji Europejskiej) wymagają decyzji prezydenta, który w terminie 21 dni od przedstawienia mu kandydatury powinien wydać decyzję akceptującą kandydata lub odmawiającą takiej akceptacji.

Uważamy, że art. 18a noweli jest oczywiście sprzeczny z art. 146 konstytucji, która prowadzenie polityki zagranicznej powierza Radzie Ministrów, a nie Prezydentowi. Zwrot „prowadzenie polityki zagranicznej” obejmuje przecież także decyzje personalne, w tym co do obsady stanowisk w instytucjach europejskich, a prezydent ma takowe zagwarantowane konstytucyjnie jedynie względem ambasadorów (art. 133 ust. 1 pkt 2 konstytucji).

Co więcej, w postanowieniu TK z 2009 r., rozstrzygającym spór kompetencyjny między ówczesnym premierem D. Tuskiem a ówczesnym prezydentem L. Kaczyńskim (kto przedstawia polskie stanowisko na posiedzeniu Rady Europejskiej i czy prezydent może wziąć udział w takim posiedzeniu), TK wyraźnie wskazał, że uprawnienia prezydenckie określone w art. 133 konstytucji (współdziałanie w zakresie polityki zagranicznej z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem) należy interpretować w świetle art. 146 konstytucji. Wskazuje on Radę Ministrów jako organ odpowiedzialny za politykę zagraniczną państwa.

Innymi słowy, prezydenckie „współdziałanie” nie może w żadnym razie prowadzić do ograniczenia konstytucyjnych uprawnień rządu, tj. głowa państwa może wyrazić swoją (niewiążącą) opinię co do konkretnej kandydatury na stanowisko w unijnym wymiarze sprawiedliwości, ale nie może zablokować nominacji. Jednak przywołany (sprzeczny z konstytucją) przepis może przeszkadzać w przedstawieniu (wreszcie) kompetentnych i godnych powołania do sądów europejskich kandydatów, gdyż tacy muszą być niezależni, a takich prezydent A. Duda nie zaakceptuje (wystarczy rzut oka na dokonywane przez niego nominacje do SN lub NSA).

Czy coś z tym można zrobić?

Nie funkcjonuje obecnie w Polsce sąd konstytucyjny w rozumieniu ustawy zasadniczej, który mógłby opisaną sprzeczność sprawnie wyeliminować. Po TK Przyłębskiej spodziewać się tylko najgorszego - co najwyżej potwierdzenia oczywiście niekonstytucyjnej regulacji zgodnie z interesami ustępującego obozu władzy. Dlatego pierwsze wchodzące w grę rozwiązanie to po prostu uznanie, że art. 18a ust. 2 ustawy jako niezgodny z konstytucją nie obowiązuje, jak wiele innych ustaw stworzonych przez PiS, na straży których stoi wierna PiS Przyłębska.

Pozwalałoby to na pominięcie jakiegokolwiek udziału głowy państwa w procedurach nominacyjnych do TSUE. Oznaczałoby to oczywiście otwarty konflikt z prezydentem już na samym początku niełatwej cohabitation, a ponadto rodziło ryzyko kwestionowania legalności wyroków TSUE z udziałem polskiego sędziego w przyszłości (nie byłoby wprawdzie do tego podstaw w świetle prawa międzynarodowego, ale to problem wykraczający poza ramy niniejszego felietonu).