Ich odsetek zmniejszył się teraz do 71 proc. - przy czym bardzo zadowolony jest tylko co piąty pracownik. Na ten spadek duży wpływ mają nie najlepsze nastroje inżynierów (zadowolenie deklaruje tylko 61 proc. z nich), a także sprzedawców i pracowników biurowych (64 proc.).

Co skłania do zmiany pracodawcy?

- Nie bez powodu to właśnie wśród inżynierów i sprzedawców jest najwięcej osób gotowych do zmiany pracodawcy –zauważa Mateusz Żydek, zwracając też uwagę na powody zmiany pracy w ostatnich miesiącach (w ciągu ostatniego półrocza zmienił ją niemal co piąty uczestnik badania, podobnie, jak rok wcześniej).

Na trzecim miejscu wśród najczęściej wskazywanych powodów tej zmiany było niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy – podane przez 37 proc. badanych. Wprawdzie ten powód był już mniej istotny niż w poprzedniej edycji monitora, pod koniec 2024 r, ale nadal miał duże znaczenie. Z kolei na czoło listy czynników, które skłaniają Polaków do zmiany pracodawcy, wróciła chęć rozwoju zawodowego (i większe możliwości tego rozwoju u nowego pracodawcy) - wskazana przez 43 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się wyższe wynagrodzenie w nowej firmie.

Mateusz Żydek zwraca uwagę, że w wynikach badania widać też odbicie zwiększonej skali cięć zatrudnienia, w tym zwłaszcza zwolnień grupowych w Polsce; do 27 proc. zwiększył się odsetek badanych, którzy jako powód niedawnej zmiany pracy podali utratę zatrudnienia. Sporo, bo prawie trzech na dziesięciu pracowników (czyli najwięcej od dwóch lat, choć nie jest to duża zmiana) liczy się też z utratą pracy w najbliższych miesiącach, przy czym niemal co dziesiąty z badanych dostrzega poważne ryzyko zwolnienia. Najczęściej (15 proc.) to ryzyko dostrzegają top menedżerowie, co - zdaniem Mateusza Żydka - jest m.in. efektem widocznej w wielu firmach optymalizacji zarządzania i spłaszczania firmowej hierarchii. Z kolei restrukturyzacje w handlu detalicznym zwiększają obawy o utratę pracy wśród sprzedawców i kasjerów - 13 proc. z nich poważnie liczy się ze zwolnieniem. Najbardziej pewni swego zatrudnienia są z kolei kierowcy i kierownicy średniego szczebla.