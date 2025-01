Gdzie w IT jest rynek pracodawcy? Prawie 150 kandydatów na jedną ofertę pracy

Czytaj więcej Rynek pracy Firmy poszukają na rynku potrzebnych kompetencji Zdecydowana większość firm będzie w 2025 roku szukać pracowników i częściej niż w ostatnich miesiącach może to prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Choć nie wszystkim będzie łatwiej o pracę.

- Jeszcze kilka lat wcześniej każdemu, kto chciał spróbować swoich sił w IT, radziliśmy naukę programowania. Dwa lata kryzysu w sektorze tech zweryfikowały ten stan i teraz pewniejszym rozwiązaniem wydają się specjalizacje niezwiązane z programowaniem - wspomina Tomasz Bujok, prezes No Fluff Jobs. Nie tylko on twierdzi, że pewniejszą karierę w IT wydają się teraz specjalizacje niezwiązane z programowaniem, a na przykład z analityką danych, cyberbezpieczeństwem, AI czy uczeniem maszynowym (ML). Tyle tylko, że specjalistą od cybersecurity czy ML zostać jest dużo trudniej niż programistą, projektantem UX czy testerem oprogramowania.

Juniorzy na bocznym torze

Średnia liczba aplikacji w poszczególnych specjalizacjach może być jednak myląca, bo podwyższają ją kandydaci z mniejszym doświadczeniem, w tym ci początkujący. W tym zwłaszcza juniorzy, których firmy szukają ostatnio niezbyt często. Widać to szczególnie w najbardziej obleganej kategorii Frontend, gdzie na jedno ogłoszenie o pracy dla juniora przypada średnio 370 CV.

Według danych No Fluff Jobs, odsetek ofert kierowanych do juniorów spadł tam w ciągu zeszłego roku z 8 do 6 proc., a ponad setka aplikacji na jedno ogłoszenie dla początkujących pracowników w IT to standard także w zarządzaniu projektami, UX/UI/Design, Backend, Fullstack, Testingu, w Data & BI, a nawet w AI, gdzie jest sporo stanowisk z niezbyt wysoką barierą wejścia.

Jak zaznacza Tomasz Bujok, silna konkurencja jest także na średnim poziomie (mid), czyli wśród specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem. W kategorii Frontend na jedną ofertę pracy dla midów napływa 186 aplikacji. Nie jest też łatwo w Backendzie, gdzie ta liczba wzrosła do 51.