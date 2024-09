Rekrutacja pracowników na sezonowej huśtawce

Katarzyna Zimińska z Adecco Group ocenia, że 5-proc. sierpniowy spadek liczby ogłoszeń w stosunku do lipca może wskazywać na rozpoczynające się w wielu firmach przygotowania do końcówki roku. Jak przypomina, lipcowe ożywienie na rynku pracy było związane przede wszystkim z pracami sezonowymi. Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników obserwowaliśmy wtedy w inżynierii, IT, logistyce, produkcji i w budownictwie. Teraz natomiast w każdej z tych branż zauważamy spadki, co może oznaczać, że firmy zaplanowały już procesy rekrutacyjne i będą ostrożniej podchodziły we wrześniu i w październiku do rozbudowania swoich zespołów – twierdzi Katarzyna Zimińska, dodając, że ten trend jest widoczny nie tylko w Polsce, ale także na świecie. W tym w Niemczech, gdzie mierzony przez ifo Institute barometr zatrudnienia spadł w sierpniu do 94,8 pkt ( z 95,3 pkt w lipcu), co eksperci ifo tłumaczą osłabieniem niemieckiej gospodarki.

W USA najnowsze dane Departamentu Pracy pokazały, że przy lekkim spadku bezrobocia, w sierpniu przybyło tam 142 tys. miejsc pracy. To o 18 tys. mniej, niż prognozowali analitycy, choć nieco więcej niż w lipcu. Bardziej pesymistyczne dane z rynku pracy w USA pokazało badanie ADP – firmy usług HR; według nich prywatne firmy zatrudniły w sierpniu tylko 99 tys. pracowników, najmniej od początku 2021 r.

Trochę optymizmu przynosi najnowszy odczyt wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu, który w sierpniu wzrósł do 47,8 pkt, czyli o 0,5 pkt w porównaniu z lipcem br. Jak komentował Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, ten wynik wskazuje, że przemysł nadal jest w zawieszeniu,

Ekspert zaznaczał jednak, że w połączeniu z oczekiwaniami co do przyszłej produkcji oraz rzeczywistymi, historycznymi odczytami GUS wyłania się relatywnie dobry obraz sektora przemysłowego na tle tego Europy Zachodniej.