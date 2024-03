Kiepsko śpimy. Straty pracodawców liczone w miliardach

Czytaj więcej Rozwój Slow productivity. Na czym polega modna strategia "leniwego" zarządzania czasem? Mniejszy stres, charakterystyczny dla slow productivity, oraz dbałość o dobrostan psychiczny i fizyczny przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, które jest dzisiaj wyzwaniem dla współczesnych organizacji – mówi dr Katarzyna Kulig-Moskwa.

W IV kwartale 2023 roku liczba osób pracujących wynosiła 16,9 mln, a dni pracy w 2023 było 250. Przy utracie efektywności 1 proc. to 2,5 dnia. Koszt dnia pracy zakładając średnie wynagrodzenie i koszty pracodawców wynosi 462 zł, co w sumie daje minimum 8 mld zł.

Ile godzin na dobę powinniśmy spać?

- Należy podkreślić, że jest to bazowe wyliczenie nie obejmujące wypadków przy pracy, faktycznych kosztów prezenteizmu, symulowania pracy, sabotowania itp. – dodaje Michał Pajdak. Jego wyliczenia nie obejmują też kosztów zastąpienia pracowników, procesów rekrutacyjnych, utraconych korzyści związanych z odejściem klientów itp.



Z badania „ Dlaczego sen ma znaczenie - ekonomiczne koszty niewystarczającej części snu” Marca Hafnera wynika, że pracownicy, którzy, śpią mniej niż sześć godzin dziennie, zgłaszają średnio o 2,4 pkt. proc. wyższą utratę produktywności z powodu absencji lub nieobecności niż pracownicy śpiący od siedmiu do dziewięciu godzin na dobę. Pracownicy śpiący od siedmiu do dziewięciu godzin dziennie. Osoby śpiące średnio od sześciu do siedmiu godzin nadal zgłaszają o około 1,5 pkt. proc. wyższą utratę produktywności w porównaniu do osób śpiących od siedmiu do dziewięciu godzin dziennie.



Dlaczego sen ma znaczenie dla gospodarki?

Eksperci potwierdzają, że ma to znaczenie dla gospodarki. - Jakość życia jest niewątpliwie bardzo ważną kwestią, a jakość odpoczynku, w tym między innymi snu ma znaczenie dla wielu osób. Natomiast pytanie czy rzeczywiście jest to problem, z którym czy to państwo polskie czy pracodawcy powinni się mierzyć w pierwszej kolejności – mówi dr Marcin Wojewódka z Pracodawców RP.