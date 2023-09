Praca na emeryturze wciąż mało popularna

Obecnie pracuje kilkanaście procent emerytów. Jednak większość (69 proc.) osób, których do wieku emerytalnego dzieli mniej niż cztery lata, zamierzają pracować dłużej. Tak wynika z badania opinii społecznej OLX i Minds&Roses. Co siódma osoba nie ma planów, a prawie co piąta jest zdecydowana – nie będzie pracowała. Chęć dorobienia do emerytury, przebywanie wśród ludzi oraz sympatia dla własnej pracy to trzy najczęściej wymieniane przyczyny, dla których ludzie chcą pracować dłużej. Zaś chęć realizowania planów, na które dotąd nie było czasu, kłopoty ze zdrowiem i niechęć sprostania nowym wyzwaniom – to argumenty, z powodu których część zamierza pobierać tylko emeryturę.

Korzyści pracy na emeryturze

W badaniu zapytano obecnych pracujących emerytów, dlaczego pracują. Z zamkniętego katalogu przyczyn co trzeci lub więcej wymienił: finanse (49 proc.), dobry wpływ pracy na samopoczucie ("praca dodaje mi energii" – 44 proc.), odpowiedni stan zdrowia (36 proc.). Co trzecia osoba przyznała, iż lubi swoją pracę. Względy finansowe ważniejsze były dla kobiet 61 proc. niż dla mężczyzn (33 proc.). Jest to zrozumiałe, ponieważ świadczenia pań zwykle są niższe niż emerytury mężczyzn.

Tak jak dla większości pracowników przed wiekiem emerytalnym praca na etat jest najbardziej powszechną forma umowy, tak w przypadku emerytów są to: umowa zlecenie, dzieło lub praca na część etatu. 19 proc. ankietowanych zainteresowanych było niepełnym wymiarem godzin pracy, a co siódmy wskazywał na dogodność godzin pracy jako warunek jej podjęcia. Co dziesiąty badany wskazywał na pracę dopasowaną do swojego stanu zdrowia.