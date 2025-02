Czytaj więcej Nieruchomości Polska przyciąga kapitał Wartość transakcji w nieruchomości komercyjne nad Wisłą urosła skokowo po kryzysie. Eksperci oczekują kontynuacji.

Projekt ustawy o polskich REIT-ach tylko jako część pakietu większych zmian

Adamski zaznaczył, że projekt ustawy o REIT-ach rozpatrywany jest jako element większych zmian planowanych dla publicznego rynku kapitałowego.

– To, co mogę powiedzieć jako pewnik, to fakt, że założenia projektu ustawy o REIT-ach nie będą ogłaszane jako coś odrębnego, tylko w ramach całego pakietu założeń zmieniających różne kwestie na publicznym rynku kapitałowym, bo zależy nam, żeby ten rynek działał lepiej – powiedział Adamski. Zastrzegł, że nie zapadły żadne decyzje w kierownictwie Ministerstwa Finansów na temat terminu ogłoszenia pakietu. - Ja bym chciał, ale to mój osobisty głos, żeby do upublicznienia założeń doszło krótko przed wakacjami – powiedział szef Instytutu Finansów.

Adamski zgodził się, że z punktu widzenia rynku prace obecnej ekipy nad REIT-ami mogą się wydawać powolne w kontekście rozbudzonych oczekiwań, ale przyczyna jest prosta.

- Właściwe ujęcie podatkowe REIT-ów jest trudną rzeczą i pracowaliśmy kilka miesięcy nad tym, by uzyskać taką konstrukcję, żeby z jednej strony REIT-y były podatkowo atrakcyjne, a z drugiej strony niechcący nie stały się wehikułami służącymi do optymalizacji, która nie będzie służyć zakładanym przez nas celom. Żeby REIT-y rzeczywiście zadziałały, trzeba popracować wiele miesięcy nad różnymi szczegółami. Są kraje, gdzie powstała infrastruktura prawna dla REIT-ów, ale nie powstały żadne spółki. To jest coś, czego bardzo chcemy uniknąć. Dlatego to wszystko wymaga mnóstwa analiz, rozmów – podkreślił Adamski.

Ideą REIT-u jest to, by gros zysków generowanych przez aktywa trafiało do akcjonariuszy – głównie instytucji zainteresowanych stabilnym napływem gotówki w długim terminie, a nie spektakularnym wzrostem wartości akcji. Inwestorami REIT-ów są m.in. fundusze emerytalne, powiernicze, firmy ubezpieczeniowe. Ze względu na taki charakter działalności zyski REIT-ów są opodatkowane tylko raz – albo na poziomie CIT, albo w formie podatku od dywidendy.