Rolnicze inwestycje już kuleją, a perspektywy są słabe

Najpopularniejszą marką jest John Deere. Od stycznia do końca lipca zarejestrowano 693 ciągniki tej marki. To o 272 mniej niż przed rokiem. John Deere ma 15,2-proc. udział w rynku. Na drugim miejscu plasuje się Kubota (558 zarejestrowanych nowych maszyn). Podium zamyka zaś New Holland z 12 proc. udziałów. Dalej sytuują się Deutz Fahr i Case IH, która jako jedyna marka z pierwszej piątki notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku (o 22).

Podobne wyniki odnotowuje druga podstawowa kategoria nowych maszyn rolniczych, jaką są przyczepy. W lipcu 2024 r. zarejestrowano ich 918 i jest to, jak wskazuje PIGMiUR, dotychczas miesiąc z największą liczbą rejestracji takich nowych urządzeń. – To o 29 więcej niż w lipcu 2023 r. Od początku roku zarejestrowano 3435 nowych przyczep rolniczych, o 706 mniej niż przed rokiem. Spadek wynosi 17 proc.

Niezmiennie dobrze radzą sobie ciągniki używane. Zgodnie z danymi Agritrac liczba zarejestrowanych używanych ciągników rolniczych po 7 miesiącach wynosi ponad 15 tys. i jest wyższa o 6,8 proc. niż przed rokiem. Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych wskazuje z kolei, że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku liczba rejestracji ciągników używanych sięgnęła 14 934. To o 1205 więcej niż po siedmiu miesiącach 2023 r. Wzrost wynosi tu więc 8,8 proc.

– Można powiedzieć, że w trudniejszych czasach rolnicy przerzucili się z ciągników nowych na używane. Z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się to jak najbardziej uzasadnione – komentuje Piotr Domagała z Santandera.

– Za wcześnie jeszcze oceniać, czy wskaźnik optymizmu jest wśród rolników wyższy niż przed rokiem. Być może zapotrzebowanie na maszyny spowodowane jest też nieco wcześniejszym okresem zbiorów, a także pewnymi decyzjami władzy, które rozładowały na razie niepokoje na wsi. Przykładem tego jest znowelizowana ustawa o pożyczkach lombardowych, która odblokowała pozyskiwanie wkładu własnego na zakup nowych ciągników czy przyczep – mówi Hubert Seliwiak. – Dziś bardzo daleko im do swoistego „porywania się” na duże inwestycje w sprzęt, co zaobserwować można było kilka lat temu. Zwłaszcza ostatnie dwa lata mocno zweryfikowały ich zamiary. Trudno się więc teraz spodziewać, że nawet mając dostępne na zakup nowych maszyn fundusze unijne, producenci rolni będą znów masowo inwestować w nowy park maszynowy, choć ewidentnie dążą do zwiększania swojej konkurencyjności. Robią to jednak mniejszymi krokami, na tyle, na ile pozwala im obecna sytuacja i zasoby finansowe – dodaje.