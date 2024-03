Coraz jaśniejsze też się staje, że Rosja celowo gra na spadki cen zbóż na rynkach globalnych, np. oferując darmowe zboże dla Afryki. Celem Moskwy jest obniżenie cen zbóż, by wprowadzać niepokoje w europejskim rolnictwie i dodatkowo szkodzić Ukrainie, Rosja zaś może sobie na to pozwolić, dzięki niemal darmowym nawozom, uzyskanym z niesprzedanego gazu. Według Eurostatu, całkowity import zbóż i nasion oleistych z Rosji do UE w latach 2023/2024 wyniósł 1,8 mln ton do końca lutego – to dość niewiele wobec 19,1 mln ton z Ukrainy, ale jednak, to zboże kupowane od jedynego agresora w Europie, który atakuje kraj negocjujący akcesję do UE. Co więcej, co dziesiąte euro zarobione na handlu żywnością z Unią Europejską Rosja zarabia w Polsce, a w ubiegłym roku UE kupiła w Rosji żywność wartą ponad 2,7 mld euro. Bulwersujący może być fakt, że Niemcy i Hiszpania — zwiększyły import żywności z Rosji już po napaści Rosji na Ukrainę.

W wypadku ceł na zboża, opłata dotyczyłoby jedynie zbóż przeznaczonych na rynek wewnętrzny UE, a nie dla zboża tranzytowanego przez UE do innych krajów, podały źródła FT. Bezpośrednio cła mają też oczywiście obniżyć napięcie wśród europejskich rolników, którzy w protestach w całej UE wzywają do zmiany ograniczeń nałożonych na nich przez plan Zielonego Ładu. Dodatkowo, pojawiają się już badania, które wskazują na ingerencję Rosji w organizację protestów rolniczych i próby podburzania nastrojów. Informacje wskazane przez FT są bardzo prawdopodobne, bo wskazują na to również zapowiedzi z polskiej sceny politycznej. Premier Donald Tusk zapowiedział na początku marca, że zwróci się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej KE do nałożenia pełnych sankcji na produkty żywnościowe rosyjskie i białoruskie.

Do zakazu importu rosyjskiej żywności do UE wezwał też Kijów, choć nawet Ukraina zdaje sobie sprawę, ze taka ilość rosyjskiego zboża nie jest wystarczająco duża, aby wpłynąć na ceny w Europie.