Zła wiadomość na Wielkanoc. Jak bardzo mogą zdrożeć jajka?

Jajka będą dalej drożeć. Na 2024 r. firmy dostarczające je na rynek spodziewają się wzrostu kosztów produkcji nawet do 20 proc., co pokazuje, że na spadek cen nie ma liczyć. To choćby efekt ptasiej grypy dziesiątkującej stada kur niosek.