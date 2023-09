Argentyńska pszenica czeka na wynik wyborów prezydenckich

We Francji też problem ze zbożem

Francuscy rolnicy uważają, że obecne ceny pszenicy nie pokryją ich kosztów produkcji. Zwłaszcza wojna w Ukrainie zakłóciła równowagę w handlu międzynarodowym.

- 30 lat temu weszliśmy w system globalizacji, giełda w Chicago wprowadziła transakcje terminowe, a WTO karała tych, którzy naruszają nowe reguły — powiedział AFP Eric Thirouin, szef zrzeszenia producentów pszenicy i innych zbóż AGPB. — WTO stała się mniej aktywna, globalizacja rozpadła się, a Rosja zwiększyła swą aktywność, zaproponowała na przykład bezpłatne zboże 6 krajom afrykańskim. I tak światowy rynek i globalizacja wzięły w łeb — dodał.

Francuscy rolnicy zbożowi wzywają teraz rząd do ponownej oceny sytuacji i znalezienia rozwiązań. — Trzeba usiąść do stołu i zastanowić się, jak dostosować się do reguł międzynarodowych, jak szybciej reagować. Trzeba mieć środki, aby liczyć się w tym klubie narodów. Żądamy widoczności i logiki w polityce rolnej dla utrzymania naszej konkurencyjności — cytuje go dziennik „La Tribune”.

Rosja przewiduje w kampanii 2023/24 zbiory 89,6 mln ton pszenicy, drugi wynik w historii — szacuje AGPB. W kampanii 2022/23 wyeksportowała 48,1 mln ton pokonując Francję niższą ceną. W ciągu roku pszenica staniała z 410 euro/t do 225 euro w końcu maja. To nie pokrywa kosztów produkcji, które wzrosły o 37 proc. od średniej z lat 2018-21, np. nawozy zdrożały o 120 proc. Dochodzi jeszcze zboże z Ukrainy, trudniejsze logistycznie do eksportowania, nie mówiąc o aspektach politycznych.