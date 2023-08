Rumunia nie boi się ukraińskiego zboża. Pomaga w eksporcie z własnych portów

Premier Rumunii Marcel Ciolacu zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy podwoi tranzyt ukraińskiego zboża przez kraj, informuje „Financial Times”.

Reklama

- W 2023 r. Ukraina będzie miała na eksport około 40 mln ton zboża. Aby ułatwić tranzyt, zwiększyliśmy przeładunki zarówno w porcie w Konstancy, jak i na trasach prowadzących do portu w Konstancy – powiedział Ciolacu.

Zdaniem rumuńskiego premiera zwiększenie przepustowości czarnomorskiego portu w Konstancy i innych szlaków podwoi eksport ukraińskiego zboża do 4 mln ton miesięcznie.

Władze w Bukareszcie od października wprowadzają nowe rozwiązania logistyczne, mające zwiększyć tranzyt. Będzie to np. możliwość nocnego przepływu statków i zwiększenie obsługi ruchu towarowego do co najmniej 14 statków ze zbożem dziennie. A także otwarcie większej liczby drogowych przejść granicznych oraz poprawa infrastruktury kolejowej na stacjach graniczących z Ukrainą, aby przyspieszyć przeładunek towarów.