Aktualizacja: 21.09.2025 17:22 Publikacja: 21.09.2025 15:52
Tajpej, stolica Tajwanu
Foto: AdobeStock
Nie widać wojska, aktywności służb, w prasie żadnych wzmianek o nadchodzącym zagrożeniu ze strony Państwa Środka. Tajwańczycy żyją jak kilka lat temu; tylko turystów na wyspie jest znacząco mniej. Tam, gdzie do niedawna były tłumy, dziś pusto. Przed Narodowym Muzeum Pałacowym w stolicy żadnych kolejek. Podobnie przy monumentalnym, ponad 500-metrowym Tajpej 101. Przed kilkoma laty między knajpkami u jego podstawy ciężko się było przecisnąć; wszędzie rozbawiona młodzież, setki języków, uliczni artyści, muzyka, bajeczne kolory. Dziś jakby wszystkich wymiotło. Może więc jednak świat czuje presję Pekinu? A Tajwańczycy tylko dlatego nie, że przyzwyczaili się do tańca na krawędzi wulkanu? Od dawna nie czują zagrożenia, choć jest całkiem blisko.
Przewodniczący Xi za to w świetnej formie; podobnie jak prowadzony przez niego wielki statek handlowy, którym są Ludowe Chiny. Podczas ostatniej parady w Pekinie pokazał siłę sojuszy, sprawność armii, potęgę, która niedługo – zdaniem ekspertów – nie będzie miała równych.
Tajwan i jego peryferyjne wyspy
Foto: PAP
By spełnił się sen Xi Jinpinga, potrzebne jest jedno – skuteczne przejęcie Tajwanu. W Chinach nazywa się to domknięciem procesu jednoczenia kraju. Wszak Tajwan to zbuntowana prowincja. Dopóki nie podporządkuje się Pekinowi, ideał jednych Chin się nie spełni.
Czy jednak realizacja marzenia przewodniczącego Xi musi oznaczać brutalną wojnę? Mało kto w to wierzy. Bo Tajwan dla Chin to nie tylko terytorium i spora populacja etnicznych Chińczyków. Tajwan to przede wszystkim imperium technologiczne, które wyprzedza większość światowych konkurentów o kilka dekad. Znaczenie strategiczne wyspy jest kwestią drugorzędną. Liczy się technologia, a głównie tajwański klejnot w koronie; firma TSMC, odpowiedzialna za 30 proc. wolumenu handlowego Republiki Chińskiej.
To bezdyskusyjny lider światowego rynku półprzewodników, producent procesorów stosowanych we wszystkich najnowszych technologiach z AI na czele. Bez wahania można powiedzieć; TSMC to fundament jednego z dwóch kierunków rozwoju światowej gospodarki. Jednym z nich są źródła energii, drugim półprzewodniki. Świetnie o tym wie Xi, ale i reszta świata.
Pekinowi nie zależy więc na przejęciu zniszczonej wyspy, zmasakrowanych fabryk i wyludnionych laboratoriów. Potrzebuje pokojowego przejęcia technologicznego dorobku Tajwanu, co pozwoliłby mu domknąć strategiczną przewagę w konfrontacji z Zachodem. Technologicznej, handlowej i w końcu – militarnej. Nie wierzę więc, jak większość ekspertów, w siłowe przejęcie Tajwanu w drodze operacji wojskowej; Pekin będzie toczył wojnę hybrydową na setkach nowych, nie całkiem jeszcze określonych pól. Będzie wywierał presję na Tajwan. Polityczną, handlową, cywilizacyjną.
Nie można wykluczyć, że rychło odniesie sukces, bo i na Tajwanie są siły polityczne, które opowiadają się za zjednoczeniem z macierzą. Dziś znajdują się w mniejszości, ale nigdzie nie jest powiedziane, że kiedyś nie wrócą do władzy. Wtedy wszystkie scenariusze są możliwe, a tradycja politycznej korupcji na Wschodzie jest długa.
W Tajwan można zresztą skutecznie uderzyć i sabotażem – tłumaczy Piotr Plebaniak, mieszkający od wielu lat w Tajpej autor książek o Chinach i geopolityce. Wystarczy uderzyć w TSMC. Sparaliżować tę firmę oraz jej inżynierów i wtedy Tajwan traci swój największy atut. I wartość dla światowej gospodarki. Także determinacja Zachodu do wsparcia wyspy będzie mniejsza. Ale czy o taką opcję chodzi chińskiemu liderowi? Śmiem w to wątpić. W Chinach myśli się strategicznie na dekady do przodu. A Tajwan jako kura znosząca złote jajka wciąż rośnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie widać wojska, aktywności służb, w prasie żadnych wzmianek o nadchodzącym zagrożeniu ze strony Państwa Środka. Tajwańczycy żyją jak kilka lat temu; tylko turystów na wyspie jest znacząco mniej. Tam, gdzie do niedawna były tłumy, dziś pusto. Przed Narodowym Muzeum Pałacowym w stolicy żadnych kolejek. Podobnie przy monumentalnym, ponad 500-metrowym Tajpej 101. Przed kilkoma laty między knajpkami u jego podstawy ciężko się było przecisnąć; wszędzie rozbawiona młodzież, setki języków, uliczni artyści, muzyka, bajeczne kolory. Dziś jakby wszystkich wymiotło. Może więc jednak świat czuje presję Pekinu? A Tajwańczycy tylko dlatego nie, że przyzwyczaili się do tańca na krawędzi wulkanu? Od dawna nie czują zagrożenia, choć jest całkiem blisko.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła, że sytuacja po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie d...
Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA nie będzie towarzyszyć mu nikt z rządu, bo nikt nie dostał za...
Niezależnie od tego, kto wygra wybory w 2027 roku, czy będzie to PiS, czy Koalicja Obywatelska, może się okazać,...
Karol Nawrocki i Donald Tusk spotkali się przed wylotem polskiego prezydenta do Waszyngtonu. Czy porozumieją się...
Prezydent użył Rady Gabinetowej, żeby osłabić i napiętnować koalicję rządzącą. Karol Nawrocki pozostaje w retory...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas