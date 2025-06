Podkomisja ma podobno ponownie spotkać się w tym miesiącu. Jednak obecnie na stronie sejmowej nie ma informacji dotyczącej kolejnego jej posiedzenia. Tymczasem w listopadzie podczas spotkania z nauczycielami premier Donald Tusk obiecał, że „nie będzie już zwłoki” w pracach nad tym projektem.

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że spore podwyżki były już w ubiegłym roku (30 proc.), a w tym roku podwyżki inflacyjne.

Koalicja nieoficjalnie: nauczycielskimi pensjami zajmiemy się pod koniec kadencji

Karol Nawrocki podczas konwencji w Szeligach mówił: „Dojrzewa postulat, który jasno mówi, że powinniśmy powiązać wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce ze wzrostem pensji dla nauczycieli i byłbym dzisiaj gotowy podpisać taką ustawę”.

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapewniała jeszcze w styczniu, że dąży do tego, by nauczyciele zarabiali godnie. Katarzyna Lubnauer z kolei, komentując dla PAP cytowany na początku wpis prezesa ZNP, stwierdziła, że spore podwyżki były już w ubiegłym roku (30 proc.), a w tym roku podwyżki inflacyjne. Natomiast MEN pracuje nad podniesieniem wysokości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Mają być także wypłacane pieniądze za nauczycielskie nadgodziny, co jest konsekwencją wyroku Sądu Najwyższego z lutego tego roku. Spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest w resorcie oświaty na piątek. – Z zainteresowaniem wysłuchamy, co pani minister ma w tej sprawie do powiedzenia – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Sławomir Broniarz.

Czy MEN będzie chciało powiązać nauczycielskie pensje ze średnią? Nieoficjalnie od polityków KO usłyszeliśmy jakiś czas temu, że tak, ale raczej pod koniec tej kadencji.

Czy będzie zakaz smartfonów w szkołach?

W kampanii wrócił także temat wprowadzenia zakazu smartfonów w szkołach. Do tej pory MEN stało twardo na stanowisku, że tę kwestię każda szkoła powinna regulować we własnym zakresie. Rozmowę w tej sprawie rozpoczął marszałek Szymon Hołownia, zapowiadając projekt ustawy regulujący tę kwestię. Podobne plany ma też lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Pomysł znajduje swoich zwolenników także w innych ugrupowaniach.