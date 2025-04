Ani prezydent Andrzej Duda, który przez lata był bliskim współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie doprowadził do umiędzynarodowienia śledztwa – nawet gdy prezydentem USA został Donald Trump, z którym ma dobre relacje, ani też PiS, będąc u władzy przez osiem lat i mając większość sejmową oraz prokuraturę, nie posunęło sprawy do przodu. Nie udało się udowodnić hipotezy Jarosława Kaczyńskiego o zamordowaniu brata. Nie udało się przedstawić dowodów o zamachu. Udało się za to przekonać część społeczeństwa, że do niego doszło. I pewnie jeszcze przez lata podział oceny przyczyn katastrofy będzie przebiegał zgodnie z partyjnym. Gorzej jednak, że już nikt nie zabiega o pojednanie.

Nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego w stolicy

W stolicy do dzisiaj nie ma godnej ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego – prezydenta, który tragicznie zginął na służbie, zasłużonego dla budowy pamięci o powstaniu warszawskim. Przez lata politycy PO przekonywali, że „nie widzą możliwości, żeby w najbliższym czasie Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwania jednej z ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego”. I nic się nie zmieniło. To wstyd, że w Warszawie nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski, jeszcze jako prezydent Warszawy, mógłby wyjść z inicjatywą np. zmiany alei Armii Ludowej na aleję Lecha Kaczyńskiego. Czyż nie to wcześniej obiecywał?

Z kolei partia Jarosława Kaczyńskiego dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego traktuje wybiórczo, czego najlepszym przykładem jest stosunek PiS do Ukrainy, którą były prezydent chciał bezwarunkowo widzieć w UE i NATO. Dziś Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta, uzależnia wejście Ukrainy do NATO i UE od ekshumacji wołyńskich, które problemem były również 15 lat temu i wcześniej.

Czas nie leczy ran w polityce. Jedna ze stron musiałaby zacząć czynić gesty, za którymi poszłyby czyny, żeby zasypać polityczne podziały. Przecież analizując sprawę wyłącznie na politycznym poziomie – jeśli wystarczającym argumentem nie jest pojednanie – trzeba zauważyć, że nie ma ona już żadnego znaczenia. A świadczy o tym „schowanie” Antonioniego Macierewicza na czas kampanii wyborczej.