PiS stawia na Donalda Trumpa, choć Polacy mu nie ufają

Wygląda na to, że po kłótni Trumpa i Vance'a z Zełenskim politycy PiS otrzymali „przekaz dnia”: w ich wypowiedziach powtarza się stwierdzenie, że to Karol Nawrocki musi wygrać wybory prezydenckie, bo jedyny gwarantuje trwałość sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce (napisali to na platformie X m.in. Piotr Gliński i Janusz Kowalski). Ale prawica może się mylić w ocenie tego, jak wyborcy odbierają strofowanie Zełenskiego przez Trumpa.



W minionym tygodniu, na zlecenie „Rzeczpospolitej”, IBRiS zapytał Polaków, czy działania podejmowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawiają, że czują się bezpiecznie. 56,9 procent badanych odpowiedziało, że nie. Wyborcy niezdecydowani, kobiety, 40-latkowie, mieszkańcy małych miast, osoby z wyższym wykształceniem: w tych właśnie grupach niepokój jest największy.





O ile wyborcom prawicy może odpowiadać styl przywództwa Donalda Trumpa, pozostali raczej widzą, że król jest nagi, a skoro tak traktuje Ukrainę, również kapryśny może być wobec Polski. PiS-owi tej wyobraźni najwyraźniej brakuje.



Jedno jest pewne: żadna ze stron politycznego sporu w Polsce nie zdaje egzaminu. Wojna polsko-polska wciąż okazuje się być ważniejsza niż jakakolwiek inna).