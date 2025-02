W roku wyborczym wszystko jest polityką. Nawet wojna na Ukrainie. Nie miejmy złudzeń. Są sprawy, które powinny być wyciągnięte z bieżącej walki partyjnej, ale na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi tak się nie da. Choć w idealnym świecie powinno być inaczej. Donald Tusk jest politykiem i pragmatykiem. Podejmuje decyzje, które na pierwszy rzut oka mogą zaskakiwać. Ale gdy emocje opadną, posunięcia szefa rządu stają się oczywiste.

Czy szczyt w Paryżu to porażka Unii Europejskiej?

Może zaskakiwać, że szczyt najważniejszych państw UE został zwołany w Paryżu, a nie w Warszawie, skoro to Polska sprawuje przewodnictwo w Unii. Jednak znając podejście liderów unijnych do wojny na Ukrainie, można było się spodziewać, że przełomów na szczycie nie będzie. I za ten brak sukcesu – żeby nie powiedzieć wprost: porażkę –Donald Tusk nie chciał brać odpowiedzialności. Wzięła ją Francja i Emmanuel Macron. Wyobraźmy sobie, gdyby nagle liderzy państw przyjechali naradzać się do Polski, a wyjechali z tak miałkimi oświadczeniami. Rząd zostałaby wówczas zgrillowany. W roku wyborczym Tusk nie mógł sobie na to pozwolić. Cynizm? Tak, ale niestety taka jest polityka. Nie ma czemu przyklaskiwać, ale dobrze jest rozumieć jej mechanizmy.

Czy Tusk w Paryżu przehandlował bezpieczeństwo Polski za dobre sondaże?

Jedynie 10 proc. Polaków w 2024 roku uważało, że Polska powinna wysłać wojsko na Ukrainę – wynika z przeprowadzonego wówczas sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. 74,8 proc. badanych jest przeciwko wysyłaniu wojska polskiego i wojsk NATO do Ukrainy – pokazuje to sondaż IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. Aż 82,1 proc. badanych uważa, że Polska nie powinna wysyłać swoich wojsk na Ukrainę. „Zdecydowanie nie" odpowiedziało zaś aż 65,9 proc. respondentów, a „raczej nie” 16,2 proc. – wynika z badania dla „Wirtualnej Polski”. Mniej niż połowa badanych (47 proc.) uważa, że Ukraina powinna należeć do NATO – to z kolei sondaż pracowni Opinia24, zrealizowany na zlecenie Radia ZET. Z wszystkich badań wynika, że sympatia Polaków do Ukrainy słabnie. Donald Tusk może deklarować, że nie kieruje się sondażami, ale jest ich zakładnikiem – jak każdy inny polityk. Nie mógł postąpić inaczej, a więc wysłać na Ukrainę polskie wojsko wbrew woli społeczeństwa. Nie zrobiłby tego żaden inny szef rządu – z PiS, PSL, Polski 2050 czy Lewicy. Porównywanie walki z Rosją do misji w Iraku czy Afganistanie jest nietrafione, choćby ze względów geograficznych oraz atomowej siły przeciwnika i nieobliczalności Putina.