Donald Tusk: Sondaże nie będą miały wpływu na moje decyzje ws. Ukrainy

Jak podkreślił szef polskiego rządu po spotkaniu z przywódcami największych krajów Europy w Paryżu, „to był bardzo nieformalny format”. Przyznał także że przywódcy będą powściągliwi w wypowiedziach, gdyż tak wszyscy na spotkaniu zdecydowali. - Potrzebna jest jak najbliższa współpraca sojuszników w ramach NATO – powiedział polityk. Dał też do zrozumienia, że w interesie reprezentowanych państw jest chęć do wzmocnienia współpracy w kwestii pokoju w Ukrainie.

Premier mówił również o „nowym etapie przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi”. - Nie ma się co irytować, jak sojusznik amerykański nawołuje do zwiększania wydatków na zbrojenia – stwierdził. Jak dodał, wiele krajów niewystarczająco podchodzi do tego tematu. - Jest 100 proc. pewność, że UE i sojusznicy będą skutecznie stabilizować sytuację w regionie, jeśli Europa będzie zdolna do obrony przed zagrożeniami, a w tej chwili tak nie jest – dodał. - Europa i Stany Zjednoczone muszą ze sobą bardzo blisko współpracować. Bez wsparcia USA trudno sobie wyobrazić trwałe gwarantowanie bezpieczeństwa – zauważył polityk.

Premier – po raz kolejny – zadeklarował też, że na ten moment nie przewiduje wysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy.

W rozmowach w Paryżu wzięli udział także szefowie rządów: Wielkiej Brytanii — Keir Starmer, Niemiec — Olaf Scholz, Włoch — Giorgia Meloni, Hiszpanii — Pedro Sanchez, Holandii — Dick Schoof i Danii — Mette Frederiksen, która reprezentowała kraje bałtyckie i skandynawskie.